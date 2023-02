Leo indlagt igen

Sussi skriver på Instagram, at Leos nyrer er ved at stå af, og at han nu ligger stille og sover på sygehuset

En fortvivlet Sussi skriver her til aften søndag på Instagram, at hendes elskede Leo atter er kommet på hospitalet.

Leo blev ramt af tarmslyng tilbage i december, og han har været indlagt det meste af tiden siden, men kom hjem sidst i januar.

Det skete efter at han undervejs i sin indlæggelse havde været tæt på at dø flere gange.

For ganske få dage siden besøgte Ekstra Bladet så parret i privaten, hvor Leo var meget svækket og tynd, men ved godt mod.

Men nu er den altså gal igen, ifølge Sussis opslag på Instagram, der lyder som følger:

'Godaften søde venner. Leo er igen kommet på sygehuset. Denne gang er der intet at gøre. Nu er nyrerne også ved at stå af. Han ligger lige så stille og sover. Jeg kan ikke komme i kontakt med ham. Hold kæft, hvor jeg kommer til at savne ham.

Leo lå meget længe på hospitalet. Han kom hjem, men er altså nu ifølge Sussi indlagt igen. Privatfoto

Ekstra Bladet har - indtil videre forgæves - forsøgt at få en kommentar fra Sussi.

Tidligere har hun givet udtryk for, at hendes elskede Leo er en fighter:

- Jeg har fået at vide tre gange den seneste måned, at Leo sandsynligvis ikke overlever det her, og alligevel er han kommet tilbage. Folk er også kommet for at tage afsked med ham, og så sad han alligevel op, da de kom, så det var jo dejligt, fortalte Sussi til Ekstra Bladet 23. januar, da det første gang kom frem, at Leo er alvorligt syg.

Nogle dage senere kom han altså hjem.

- Han er kommet hjem i dag, og det er dejligt. Han har det faktisk godt, han er frisk og virker glad. Hunden har lige fået en ordentlig klappetur, sagde Sussi Nielsen til Ekstra Bladet.

