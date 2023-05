Leos død bliver til tv

18. februar kunne Sussi Nielsen dele den triste nyhed, at hendes ægtemand og musikalske partner gennem mere end 50 år, Leo Nielsen, var sovet ind efter længere tids sygdom.

I tiden op til Leos død opdaterede Sussi jævnligt om hans tilstand, ligesom Leo også selv over for Ekstra Bladet satte ord på sine tanker om sit svækkede helbred.

Nu fortæller Sussi i et opslag på Instagram, at det inden længe bliver muligt at komme endnu tættere på, når tv-udsendelsen 'Sussi uden Leo' får premiere 26. maj.

Et tv-hold fulgte nemlig parret i tiden op til Leos død, og i månederne efter har de desuden fulgt Sussi.

Og selvom det måske kan synes voldsomt at lukke tv-seere ind i sit hjem i sådan en tid, har Sussi tidligere over for Ekstra Bladet fortalt, at det føltes helt naturligt for hende at dele sine tanker med offentligheden.

- Jeg synes faktisk, at det er meget rart at tale med journalister. Så går tiden med det, sagde Sussi og fortalte samtidig, at hun også talte med pressen af respekt for Leo.

- Han ville gerne tale med journalister. Selv da han kom hjem fra sin lange indlæggelse i januar. Han havde jo meddelt, at han havde stoppet sin karriere, men han ville så gerne snakke med, når journalisterne kom hjem til os. Jeg sagde flere gange til ham, at han ikke behøvede det. Men han ville selv, også selvom han var så træt, lød det fra Sussi.

Programmet 'Sussi uden Leo' sendes på TV 2 Nord og TV 2 Play