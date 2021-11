Lettet Jes får medhold

Tv-værten Jes Dorph-Petersen indbragte i februar advokatfirmaet Norrbom Vinding for både Advokatnævnet og Datatilsynet.

Det skete i kølvandet på den advokatundersøgelse, der førte til afskedigelsen af ham som vært på TV 2. Udfaldet fra Advokatnævnet har vist sig at være gunstigt for Jes Dorph-Petersen, der har fået medhold i, at advokaten, der foretog undersøgelsen, har tilsidesat god advokatskik og derfor skal betale en bøde på 20.000 kroner.

- Jeg er meget glad for, at jeg har fået medhold i den klage, som jeg indsendte for otte måneder siden; at jeg ikke er blevet behandlet ordentligt i denne proces, siger Jes Dorph-Petersen til Ekstra Bladet.

Jes Dorph-Petersen har fået medhold i et ud af tre klagepunkter. De to sidste punkter ligger ifølge kendelsen uden for Advokatnævnets mandat.

Jes Dorph-Petersen retter journalisten, da han spørger, om han er glad. Det er han ikke. Han er lettet, fortæller han.

- Konklusionen er tydelig. Det er brud på god advokatskik og alvorligt. Jeg har hele tiden sagt, at processen var ensidig og unfair. Selvom nævnet ikke tager stilling til alle mine punkter, så er den afgørelse, de kommer med, jo entydig. At jeg har ret i, at det ikke var fair, og at jeg er blevet 'dømt' på et unfair grundlag, siger han.

Han vil nu tale med sine advokater og finde ud af, hvilke konsekvenser det skal få.

- På det personlige plan er det en kæmpe lettelse for mig at få medhold i, at det jeg har påstået, siden jeg blev smidt ud i december. Det har været en tung kamp og ekstremt ubehageligt, og derfor er jeg glad for, at jeg har bevis for, at jeg ikke er blevet behandlet ordentligt.

- Men Jes, der er jo nok nogen, der vil mene, at det ikke ændrer på, hvad der skete dengang. Og at dette ikke viser, at du har rent mel i posen?

- Jeg fastholder stadig, at grundlaget for de anklager, som TV 2 gav mig livstidskarantæne på skærmen for, er forkerte. Og den del er stadig noget, jeg har mulighed for at retsforfølge i en civil retssag. Men det har jeg ikke truffet en beslutning om endnu.

Ekstra Bladet har været i kontakt med advokaten, der stod bag undersøgelsen, og hun henviser til en skrivelse, som virksomheden har lagt ud på sin hjemmeside. Her udtrykkes der stor overraskelse over afgørelsen.

