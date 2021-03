Levede et dobbeltliv

- Jeg kan skrive under på, at der er forskel på, hvordan drenge og piger tænker. Det er både sikkert og vist som amen i kirken, fortæller Mick Skov

Mick Skov delte en stor nyhed i oktober sidste år. 'Singletown'-stjernen afslørede nemlig, at han er transkønnet.

Det har langt fra været en nem rejse for Mick, der blev født som pige, at komme til at hvile i sin egen krop. I mange år, inden han sprang ud, levede han et dobbeltliv.

Ulovlige opslag i sundhedsjournal: - Det løber mig koldt ned ad ryggen

- Jeg var en pige, men jeg lavede en profil online med navnet Mick. Jeg havde to liv - mit virkelige liv og så mit online liv. Det var meget hårdt, fortæller Mick Skov til Ekstra Bladet.

Føltes forkert

Den falske profil gjorde, at Mick kunne udleve det, der føltes rigtigt for ham. Han følte sig forkert og følte, at kroppen og tankerne ikke stemte overens.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Da Mick Skov deltog i 'Singletown', fortalte han de andre deltagere om sin hemmelighed og blev lettet over den positive reaktion. Privatfoto

- Der var ikke en sjæl, der vidste hvem 'Mick' var. Det var jo som sådan en falsk profil, men det var jo samtidig mig. Men jeg havde endnu ikke været ærlig om mit køn, så jeg havde de her to liv. Det ene i virkeligheden, hvor jeg var en pige, som var lidt drenget, og så min online-verden, hvor jeg var Mick, fortæller han om tiden inden, online-Mick blev til den rigtige Mick.

De to verdener blev for meget for den dengang 12-årige Mick, for lige pludselig ramlede de sammen.

Det ramlede

- Jeg havde fortalt et par få veninder, at jeg havde den her falske profil. Men det var meget få venner, og lige pludselig var der nogen, der kendte en anden, som stillede spørgsmålstegn ved de to forskellige personer. Jeg kunne ikke forklare mig ud af det, så det ramlede bare, fortæller han.

Hovednavn aflyser festival

I samme periode begyndte fysikken også at ændre sig.

- Jeg kom i puberteten, hvor de kvindelige former og brysterne begyndte at vise sig, så jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, for at binde mine bryster ind, og jeg kunne til sidst ikke trække vejret for bare gazebind, fortæller han.

Opereret væk

Brysterne er nu opereret væk og arene dækket af en stor tatovering. Han skal tage mandlige kønshormoner resten af livet for at bevare de maskuline træk, som han har kæmpet alle sine teenageår for at få.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Freja og Mick danner par. Mick Skov håber at blive far på sigt ved hjælp fra en donor. Privatfoto

- Jeg kan skrive under på, at der er forskel på, hvordan drenge og piger tænker. Det er både sikkert og vist som amen i kirken. Det må jeg sige, at jeg er et levende bevis på, griner han.

Vær ærlig

Nu har Mick Skov det godt med sig selv og sin krop, og han danner par med Freja, som også er kendt fra 'Singletown'. Mick er ligeledes startet som brevkasseredaktør på 'Vi Unge', hvor han hjælper unge, der, lige som ham selv, havde udfordringer i teenageårene.

Familieforøgelse i kongehus: Født på badeværelsesgulvet

- Mit bedste råd er, at man skal være ærlig omkring det - uanset, hvordan man hænger sammen forneden. Det handler ikke om ens baggrund, men mere om ens personlighed, lyder det fra Mick Skov

Mick har længe vidst, at han ikke passede i en kvindekrop. Da han var 12 år og ikke vidste, der er noget, som hedder transkønnet, havde det nær taget livet af ham. Ekstra Bladet har talt med Mick Skov om de svære perioder i hans liv, kærester og fremtidsdrømme (+).