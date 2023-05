Lever et ungdomsliv

Efter at Laura Drasbæks børn er blevet voksne, foretrækker hun at leve et mere spontant liv, hvor hun er fri til at bestemme over sin egen tid, eksempelvis ved ikke at skulle komme hjem til et bestemt klokkeslæt.

Hun lever ifølge sig selv mere et ungdomsliv nu, end hun gjorde for 15 år siden.

Og det liv er langt fra den rolle, som hun har i krimiserien 'Sommerdahl', hvor hun spiller chefkriminalteknikeren Marianne Sommerdahl, der har fundet sammen med politimanden Flemming Torp.

- Jeg har et mere spontant voksenliv, hvorimod Marianne Sommerdahl er mere etableret i sit voksenliv - især i fjerde sæson af 'Sommerdahl'.

- Derfor kan hun godt provokere mig lidt, fordi jeg ikke kan spejle mig i hende lige så meget, som jeg har kunnet i de første sæsoner, fortæller Laura Drasbæk.

Lever mere frit

Sidste år fandt skuespilleren sammen med sin tidligere kæreste Lasse Spang Olsen, som hun dannede par med fra 2013 til 2018, efter at de havde mødt hinanden under indspilningerne til filmen 'Den gode strømer' fra 2004, og som Lasse Spang Olsen instruerede.

De forblev venner efter deres brud, og det førte til, at de på ny blev forelskede i hinanden. Men til forskel fra dengang, bor de ikke sammen i dag.

Laura Drasbæk beskriver sit og Lasses kærlighedsforhold som meget forskelligt fra det liv, som Marianne Sommerdahl og Flemming Torp har sammen i krimiserien.

- Det er anderledes på den måde, at Lasse og jeg lever mere frit. Vi er begge meget optagede af vores arbejde, så vi er rigtig gode til at tage det lidt, som det kommer og være spontane.

- Jeg har eksempelvis ikke lavet aftensmad i halvanden uge, fordi Lasse og jeg ofte spiser ude, siger skuespilleren.

Det er lidt irriterende

Derfor har hun også måttet kæmpe lidt ekstra i fjerde sæson af 'Sommerdahl' for at forstå, hvorfor Marianne Sommerdahl lever på den måde, hun gør, i serien.

- Jeg kan relatere mindre og mindre til hende og der, hvor hun er i sit liv i fjerde sæson, fordi der går lidt mere husmor i den.

- Det kan jeg godt synes, er lidt irriterende, men jeg prøver at favne hende og forstå, hvorfor hun pludselig sætter sig så fast, fortæller Laura Drasbæk, som selv trives i den impulsive og umiddelbare måde at leve på.

