Lever i åbent forhold: Går ikke op i utroskab

Lina Rafn sætter nu flere ord på, hvordan hun sammen med sin mand lever i et åbent forhold

I podcasten '112 for knuste hjerter' fortæller Infernal-stjernen Lina Rafn åbent om, at hun lever i et åbent forhold sammen med sin mand, Kasper Pertho, som hun har været sammen med i 23 år.

I podcasten fortæller Lina Rafn også, at hun derfor bestemt ikke bliver jaloux, hvis hendes mand er sammen med en anden kvinde.

- Jeg er slet ikke jaloux i forhold til utroskab. Når der har været et eller andet flirteri eller kissemisse i hjørnet af en klub, har jeg ikke taget det så tungt, fordi jeg kan mærke, at hans hjerte er hos mig, og så er den slags lige meget, lyder det fra 45-årige Rafn.

I podcasten fortæller hun ligeledes, at hun også selv har haft et godt øje til andre mænd undervejs i forholdet til Kasper Pertho.

Hun har tilmed været så forelsket i andre undervejs i deres forhold, at hun er blevet ramt af stor hjertesorg, når det er blevet tid til at give op på den forelskelse, fortæller hun.

Lina Rafn på den røde løber til 'No Time To Die'. Foto: Anthon Unger

Tag sig i agt for jalousi

Ifølge Lina Rafn har parret klaret de svære perioder, hvor andre mennesker er kommet ind i billedet, ved at være åbne om deres følelser og være bevidste om, at jalousien er en farlig følelse.

- Man skal virkelig tage sig i agt for jalousi. Og der tænker jeg på din egen. Du kan aldrig begrænse et andet menneske. Aldrig, aldrig tro, at du kan stille krav til andre i nogen som helst grad, siger hun i podcasten og fortsætter:

- Den anden er, hvem den anden er, og den anden gør, hvad den anden gør, uanset hvad du siger. De kommer til at gøre det i større eller mindre grad og lader være med at fortælle om det, og så har du allerede lagt det største brænde på bålet, siger hun videre.

Her ses Lina Rafn sammen med deres dengang nyfødte datter Karmen. Foto: Anthon Unger

I podcasten fortæller Rafn også, at hun og Pertho mange gange har haft store konflikter og er vokset fra hinanden undervejs i deres forhold, men at de altid er kommet igennem det og har fundet ind til hinanden igen.

Lina Rafn har siden 1998 dannet par med Kasper Pertho. Sammen har de datteren Karmen, der kom til verden i 2010.