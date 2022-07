Lever i to verdener: Vil ikke være minivoksen

Det er ikke altid lige let at balancere mellem en voksenverden og ungdomslivet på samme tid. Det kan 16-årige skuespiller Flora Ofelia Hofmann Lindahl skrive under på.

I voksenverdenen, hvor hun laver skuespil, ved hun mindre om filmbranchen end de andre, og i skolen, er hun bagud på det faglige niveau.

I et større interview med Politiken fortæller hun, at det ofte er svært at gå fra optagelser den ene dag, og så tilbage på skolebænken og blive et barn igen den anden dag. Hun er dog ikke i tvivl om, at selvom skiftet er hårdt, er det sundt for hende, så hun ikke bliver en minivoksen.

Hun mærker derfor også, at hun står over for nogle valg i livet, som andre teenagere ikke gør.

- Jeg skal træffe nogle andre beslutninger end mange andre på min alder. Og nogle af dem er store. Jeg kan som regel mærke, hvad jeg har lyst til. Men jeg ringer altid til nogle mennesker og bliver vejledt. Mine forældre men også andre. Ikke fordi det påvirker inderst inde, hvad jeg vil. Men jeg kan bare godt lide at sætte tingene lidt i perspektiv. Og har brug for at blive bekræftet i mine valg, siger Flora Ofelia til Politiken.

Flora Ofelia vandt en pris ved San Sebastian for bedst kvindelige hovedrolle Foto: Ritzau Scanpix/Vincent West

Det går udover skolen

Over for Ekstra Bladet har Flora Ofelia tidligere udtalt, at karrieren også går udover skolen.

- Det er meget vanskeligt, for skolen har nogle fraværsregler, man skal forholde sig til. Det ER svært, når man har så meget fravær og har været så meget væk. Men jeg prøver, og det kunne være så rart, hvis jeg kunne gennemføre gymnasiet, fortæller Flora Ofelia.

Flora Ofelia fik sit gennembrud som Holly i DR-serien 'Ulven kommer' i 2020, hvilket gav hende en Robert for den bedste kvindelige hovedrolle. Derudover er hun også kendt som Lise i 'Du som er i himlen', som ved filmfestivalen i San Sebastian udløste prisen for bedste hovedrolle.

I 2015 vandt hun som lille, sød sanglærke børnenes MGP med sangen 'Du Du Du'.

