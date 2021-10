Lever med frygten

’Der ER en medspiller i vores liv!’

Sådan skriver Christina Bøving i et opslag på Facebook.

Medspilleren er den kræft-diagnose, Charlotte Bøving fik for efterhånden mange år siden.

Det var i august, at tv-lægen Charlotte Bøving, 52, og hendes udkårne, 54-årige Christina, sagde ja til hinanden – til døden os skiller. Og netop de sidste ord er titlen på en ny bog, som ægteparret arbejder på sammen med Pia Brixved.

–Vi griner – vi græder… Vi tænker og så svarer vi gennem våde øjne og kærlige smil, fortæller Christina om skriveprocessen.

- Frygten for, at Charlottes kræft viser sig igen er uden tvivl en tredjepart i vores ægteskab. Hver gang Charlotte får ondt dukker tanken, ’er det kræft’, op. Men på en måde vænner man sig til det. Det er en medspiller, man er nødt til at tage med, siger Christina til Ekstra Bladet og fortsætter:

– Jeg kan i hverdagen godt lidt glemme det. Var jeg for 20 år siden blevet spurgt, om jeg kunne finde på at skændes med en kræftramt om helt dagligdags ting, ville jeg have sagt nej. Men Charlotte og jeg kan godt diskutere om, hvem der bør tørre op efter hundene. Og det er vigtigt. Jeg skal ikke fratage Charlotte den almindelige hverdag. Hun skal have lov til at have hele paletten af livet. Charlotte har lært mig at tale om alt – og vi er gode til at blive gode venner.

’Jeg HAVDE et valg, om jeg ville tage Charlotte ind i mit liv og dermed med sikkerhed også det, der følger med en kræft-diagnose! Den altid lurende frygt for om det ulmer og pludselig bryder ud i lys lue! Om smerter i muskler i virkeligheden er smerter i knogler og er kræft!, skriver Christina videre i opslaget.

Voldsomme smerter

Og voldsomme smerter har Charlotte Bøving netop oplevet.

– For nogle uger siden vred jeg voldsomt om på foden. Jeg haltede rundt og den halten forplantede sig til et voldsomt hold i lænden. det var tre uger i helvede. Christina måtte hjælpe mig med næsten alt – med at komme ud af sengen, med at tage tøj på og så videre, siger Charlotte.

– Jeg holdt om hende om natten, når hun lå og græd af smerte, supplerer Christina.

Charlotte Bøving er heldigvis på benene igen, for torsdag i næste uge skal hun og Christina på Kvindeforum i Varde for at tale om netop de tanker og følelser, bogen kommer til at handler om.