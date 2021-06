Lider af øjensygdom

Den folkekære skuespiller Ghita Nørby må med jævne mellemrum få stukket medicin direkte ind i øjeæblet. Hun lider nemlig af øjensygdommen våd AMD.

Det fortæller den 86-årige skuespiller for første gang åbent om i Øjenforeningens medlemsblad Værn om synet.

Her fortæller skuespillerinden, der blandt andet er kendt fra 'Matador', at hun i hele ti år har mødt op på hospitalet hver sjette til ottende uge for at få en synsbevarende behandling, hvor hun får sprøjtet medicin direkte ind i øjet.

En behandling, som hun er lykkelig for, men som hun dog endnu ikke har vænnet sig til, fortæller hun.

- Tanken er den værste. For jeg har søde læger og sygeplejersker omkring mig, og jeg bliver lokalbedøvet. Men det er selve tanken om at blive stukket i øjet, der er ubærlig – i hvert fald for min fantasi. Men nu har jeg lært det. Så prøver jeg at trække vejret dybt. Det tager under et sekund, og så er det forbi, fortæller Ghita Nørby i medlemsbladet.

Her fortæller hun også, at sygdommen gør, at hendes syn ikke er helt skarpt inde i midten af øjet.

Ghita Nørby lider af en øjensygdom. Foto: Per Lange

Mest aggressive form

Ifølge Øjenforeningen er AMD den mest aggressive og mest sjældne form for AMD. Når man lider af våd AMD bliver der dannet nye blodkar under nethinden, som trækker blødninger og væske ind i nethinden.

På få uger eller måneder kan våd AMD, ødelægge læsesynet, og hvis sygdommen ikke behandles kan det føre til halvering af synet på bare et halvt år.

Medicinen, der bliver sprøjtet ind i øjet - anti-VEGF - tætner de nye blodårer under nethinden og standser deres fremvækst ind i nethinden. Typiske symptomer på AMD er nedsat syn, og at man har svært ved at læse og genkende ansigter.

Det har i skrivende stund ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Ghita Nørby.