Lider af samme sygdom: - Det er en stor overreaktion

Siden søndagens Oscar-uddeling har Will Smith og hans kone, Jada Pinkett Smith, været på alles læber.

Midt under showet rejste skuespilleren sig nemlig op og gav komiker Chris Rock en flad.

Det skete, efter Rock havde lavet en joke om Jada Pinkett Smith, og dét at hun ikke har noget hår på hovedet.

At Pinkett Smith er skaldet, skyldes sygdommen alopecia (også kaldet pletskaldethed, red.) - en sygdom, der gør, at man helt eller delvist taber håret.

Den 47-årige konsultationssygeplejerske Henriette Wulff Riedl er en af de danskere, der lider af sygdommen, og hun har fulgt intenst med i hele optrinnet, siden det blev vist på tv.

- Jeg ville ikke selv have taget det ilde op, og jeg havde nok bare grinet ad det, hvis der var nogen, der lavede sådan en joke med mig. Det ville jeg ikke kunne hidse mig op over. Jeg synes slet ikke, joken var så brutal, som den bliver gjort til. Men jeg tror også, det kommer an på, hvor langt man er i forløbet, og hvor afklaret man er med sin sygdom, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Har man eksempelvis lige mistet sit hår, kan det være svært, at der er nogen, der vælger at joke med det. Jeg har ikke selv haft mit hår i ni år, og jeg ville tage det med et smil. Men min erfaring er, at det er meget forskelligt, hvordan man håndterer sygdommen. For mange kan det at tabe sit hår været meget tabubelagt, og folk går med hue eller paryk for at skjule deres sygdom, og i de tilfælde kan sådan en joke nok gøre ganske ondt.

Kan sætte sig ind i det

Hun fortæller dog, at hun på nogle punkter godt kan forstå Will Smith.

- Jeg synes, det er en stor overreaktion, og jeg synes, det er et skidt signal at sende til sine fans. Uanset hvad kan man ikke retfærdiggøre vold, siger hun og fortsætter:

- Jeg bryder mig slet ikke om, at han slår, men jeg kan godt sætte mig ind i, hvor hårdt det kan være som pårørende, og hvor magtesløs man kan føle sig. Jeg har eksempelvis grædt så meget over, at jeg har mistet mit hår. Det er en kæmpe sorg, og ens pårørende er fuldstændig magtesløse. Der er intet, de kan gøre, for der findes ingen behandling, og jeg tror, at det er den magtesløshed, der måske har overmandet ham i øjeblikket (Will Smith, red.).

Henriette Wulff Riedl fortæller, at hun dog er glad for, at der nu er kommet fokus på sygdommen i medierne, selvom det i den grad har været med Will Smith i fokus.

- Jeg synes dog, det er megafedt, at der kommer fokus på det. Og jeg synes bare, at jo mere fokus, der kommer på det, jo bedre. Så jeg klappede da i mine små hænder, da jeg så, at det fik så meget omtale.

