Lidt panikslagen

Hvis man skulle være i tvivl om, hvorfor maven på den populære tv-vært Mette Bluhme Rieck har fået en tydelig bule, leverer hun nu forklaringen på det sociale medie Instagram.

I billedteksten til et foto af hende selv og kæresten Kasper Nielsen skriver hun:

'Ja ja, den er god nok. Jeg er over halvvejs med at lave et nyt menneske til flokken og vi er lige dele lykkelige og spændte – og liiiidt panikslagne. Lige som dét skal være'.

Mette Bluhme Rieck og Kasper Nielsen på den røde løber. Foto: Anthon Unger

38-årige Mette Bluhme Rieck, der blandt meget andet er kend fra 'Aftenshowet' har i forvejen sønnen Viggo på tre år sammen med Kasper Nielsen, som hun mødte i forbindelse med optagelserne til DR-programmet 'Guld i købstæderne', hvor han medvirkede som ekspert.

Til Ekstra Bladet fortæller Mette Bluhme Rieck, at der ikke umiddelbart er planer om flere fælles børn end de to aktuelle.

- Jeg tror, vi stopper her. Kasper bliver far til fire og Viggo får en legekammerat. Det er perfekt, siger hun.

Barsel på plads

Om tidens hotte emne - delt barsel mellem mor og far - forsikrer Rieck, at der er helt styr på sagerne uden konflikt og diskussion om, hvem der skal blive hjemme, og hvem der skal arbejde.

- Med hensyn til barsel, så er vi i den heldige situation, at vi har en del måneders forældreorlov i overskud fra Viggo, da jeg arbejdede undervejs i min barsel dengang og derfor ikke har brugt min forældreorlov. Så vi har næsten halvandet år at jonglere med i alt denne gang - og håber Kasper kan tage så meget, som hans job gør muligt. Nu må vi se, hvordan det ender, lyder det fra Mette Bluhme Rieck.

Der bliver tid til barsel til både mor og far, fortæller Mette Bluhme Reick. Privatfoto

Det skal nok gå

Den populære og travle tv-vært har tidligere fortalt, at det kan være svært at få et travlt familieliv til at balancere med en sprudlende karriere på skærmen, og hun tilføjer, at hun er klar over, at det nok ikke bliver nemmere med to børn i husstanden.

- Det er da klart, at vi får armene mere fulde med to børn, når vores barsel er slut - men vi håber da, at vores søde barnepiger - - hvoraf den ene er min niece - er friske på at hente to børn, de dage både Kasper og jeg er væk om aftenen. Det er heldigvis ikke så ofte. Så skal det hele skal nok gå.

Tillykke fra kollegaer og venner

På Instagram vælter det ind med kommentarer og lykønskninger fra Riecks mange kendte venner og kollegaer.

Blandt andet skriver 'Den store bagedyst'-vinder Tobias Hamann: 'Jaaaa - Tillykke til jer', men tv-vært Ditte Haue skriver: Sådan metski!!!! hip hurra!'.

Den glade tv-vært viser babybulen frem. Privatfoto

Sofie Østergaard kommenterer med et tilbud om selskab på de kommende barnevognsture: 'Det er simpelthen så godt! Jeg glæder mig til at trille og trille…', og Ulla Essendrop sender hjerte og lykønskning med ordlyden: 'Jaaaaaaa. Hvor er det bare fantastisk!'