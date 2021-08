LIGA-stjerne: Løj for at komme på festival

Spritnyt set med musikeren Joey Moe og flere nye sange var i vente for de danskere, der skulle have hørt L.I.G.A på sommerens festivaler.

Ihan Haydar ærgrer sig gul og blå, fordi bandet for anden sommer må skubbe deres nye materiale.

På grund af den stadig verserende coronasituation er de fleste festivaler nemlig aflyst for andet år i træk, hvilket gør, at bandet muligvis kun kommer til at spille få gange.

Med det som springbræt ser Ihan Haydar tilbage på sin tid på de danske festivalscener:

Hvad er din yndlingsfestival og hvorfor?

- Det er Roskilde Festival. Den festival kan bare noget, som ingen andre kan. Jeg ved ikke helt hvorfor, men den samler alle slags mennesker.

- Folk er bare så glade og åbne, og det er dejligt at opleve. Selv på de regnfulde dage er folk positive, og hvorfor kan folk ikke være sådan hele året?, spørger hun.

Spillede samtidig med 50 Cent koncert

Hvad er din mest mindeværdige oplevelse som optrædende på en festival?

- Vores første optræden på Smukfest med L.I.G.A var faktisk rigtig stor for mig. Det var vores første festivalkoncert, og den lå samtidig med 50 Cent fredag aften.

- Vi frygtede, at folk ikke ville komme, så jeg turde ikke kigge ud. Det var først, da vi gik ud på P3-scenen, at jeg kunne se, at der var propfyldt. Det var det vildeste!

En vild oplevelse

Hvad er din mest mindeværdige oplevelse som gæst på en festival?

- Min første Roskilde-oplevelse. Jeg var 17 år og havde sagt til mine forældre, at jeg skulle overnatte hos en veninde. Jeg tog så mine forældres bil og kørte afsted til Roskilde, siger Ihan Haydar og fortsætter:

- Det var første gang på festivalen, så den aften og nat var helt vild! Jeg skulle køre hjem dagen efter, og udstødningen faldt af på vejen. Da jeg kom hjem, kunne min far godt se, at jeg ikke bare lige havde været rundt om hjørnet. Men vi snakkede aldrig om det.