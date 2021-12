Lina Rafn om 'X Factor'-tiden: - Det spiste mig fuldstændig

Da Lina Rafn tilbage i 2008 så sig selv på tv som dommer til 'X Factor'-auditions i første program, fik hun et klarsyn, der rykkede fundamentalt ved, hvem hun er i dag.

Udefra observerede hun et menneske på skærmen, der ikke sagde fra, når noget var ubehageligt, og hun indså, at hun aldrig mere skulle pynte på sandheden eller fordreje, hvordan det føles, når noget rumsterer inde i hende.

Det fortæller Infernal-sangerinden i gratis-magasinet Ud & Se i et stort interview, hvor hun ser tilbage på en glædelig, men også særdeles turbulent tid med sangprogrammet.

'X Factor' byder kort inde i det nye år på sæson 15, men Lina Rafn er som bekendt for længst væk som dommer i underholdningsshowet, hvor hun i to omgange har dannet trekløver med Thomas Blachman og Remee.

Det var de tre, der begyndte som dommertrio. De fortsatte siden atter sammen i 2009 i sæson 2, ligesom de i 2014-sæsonen blev genforenet og derefter ligeledes vurderede de håbefulde deltagere en omgang mere i 2015.

En 'loppetjans'

Men så var det også slut. HELT slut. For 'X Factor'-æraen var en hård omgang for Infernal-sangerinden, fortæller hun.

- (...) Jeg blev spurgt, om jeg ville være med til at starte et nyt underholdningsprogram. Ingen vidste på det tidspunkt, at 'X Factor' ville blive en af Danmarks største tv-succeser, så det tog røven på os alle. Paw og jeg (Linas makker i Infernal, red.) var netop gået i studiet igen efter at have rejst uafbrudt i to år. Jeg var vant til at arbejde fra 9 til 23, så 'X Factor' lød som en loppetjans, og jeg regnede med at kunne bruge en masse tid i studiet ved siden af, men det spiste mig fuldstændig, fortæller Lina Rafn i interviewet og fortsætter:

- Pludselig kunne jeg ikke være til stede i studiet, som jeg plejede, og jeg blev koblet af dele af færdiggørelsen af albummet 'Electric Cabaret'. I de tre mest intense måneder, det stod på, kunne jeg slet ikke lave andet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lina Rafn og Paw Lagerman dannede Infernal tilbage i 90'erne - udspringende af technogruppen Bordeaux. Men da Lina i 2008 pludselig blev 'X Faxtor'-dommer kneb det med tiden til begge dele. Her en optræden på Langelandsfestival. Foto: Anthon Unger

Ikke kendt via 'X Factor'

Hun beretter desuden, hvordan folk generelt tror, hun blev bredt kendt via sin dommertjans i programmet, der i hvert fald dengang, hvor konceptet var nyt og spændende, havde over en million seere om ugen.

Men det er faktisk ikke er helt korrekt, at hun først da blev en, som hr. og fru Danmark vidste, hvem var, erklærer hun.

Infernal har eksisteret siden 90'erne og haft mange store hits - også internationalt - med bl.a. 'From Paris to Berlin', og så blev det beskrevet i stort set alle medier, da Lina tog en for holdet på vegne af musikbranchen i midten af 00'erne.

Her tabte hun i 2007 i Østre Landsret en lang skattesag, der handlede om, at hun i mange år havde trukket kostumer og makeup fra i skat som en del af sine jobrelaterede udgifter - lidt ligesom en håndværker må trække sin arbejdsbukser fra på selvangivelsen.

Men her sagde skattefar stop til Lina Rafn, hvilket medførte en hel del opmærksomhed, og Rafn fortæller i Ud & Se, at hun ikke har kunnet tale om sagen siden uden at ryge helt op i det røde felt.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Lina Rafn med henblik på at få uddybet interviewet i Ud & Se, men hun ønsker ikke at sige yderligere uden at have sit management ind over.