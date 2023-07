Linda P: - Fucking hardcore beslutninger

Linda P elsker sit arbejde. Ikke elsker brugt i samme flittige flæng, som amerikanerne slynger om sig om alt og alle, de synes om.

Nej, Linda P elsker vitterligt at arbejde. Med tryk på kraftverbet og første vokal udtalt som et fonetisk æ.

- Jeg skal ikke sige det her til andre end min datter: medmindre jeg er sammen med hende, så vil jeg jo allerhelst bare arbejde. Jeg kan virkelig godt lide arbejde. Jeg elsker det, jubler Linda P.

Den 38-årige satirestjerne er så privilegeret at leve af sin hobby.

Derfor er det ingen pine at spendere sommeraften efter sommeraften på scenen i Glassalen i genrejsningen af Tivolirevyen.

- Jeg er meget stor fan af, at man skal gå efter det, man elsker. Så det tror jeg bare, at jeg har valgt skullet lade sig gøre. Fordi hvis standup kunne blive mit arbejde, så vil jeg jo helt automatisk elske at gå på arbejde, siger Linda P og tilføjer så:

- Det er ikke, fordi jeg har en opskrift på, hvordan man bliver lykkelig. Men jeg har i hvert fald en opskrift på, hvordan man kommer pokkers tæt på.

Sammen med Andreas Bo, Nicolai Jørgensen, Lisbet Dahl, Carsten Svendsen og James Price er Linda P en del af sekstetten, som skal skabe nyt liv i Tivolirevyen, som er genopstået efter 24 års fravær. (Arkivfoto). Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Ikke hovedet oppe i røven

Linda P lever efter mantraet positiv egoisme.

Hun nægter at lade sig kue under stereotype opfattelser af og forventninger om, hvordan ens kærlighedsliv skal være, at man partout skal se al sin familie, og man skal holde fast i gamle venner. Bare fordi.

- Man skal spørge sig selv: 'Hvad fylder mig op?', siger hun og fortsætter:

- Selvfølgelig skal man ikke have hovedet op i røven. Men vi kommer aldrig til at eksistere igen, så vidt vi ved. Så det er nu, man skal tage de beslutninger og sige: Jeg fortjener faktisk det bedste. Det kan man godt sige uden at være højrøvet.

Linda P har taget alle kasserne i sit liv og opgraderet dem. Hun har endevendt hver og en del og kun puttet det vigtigste tilbage. Resten er kasseret.

Linda P blev belønnet med prisen som Årets Komiker til Zulu Comedy Galla i 2009 for sit onemanshow, "Rommen er en tøjte". I 2024 præsenterer hun sit sjette onemanshow, "Slutty Mary". (Arkivfoto). Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

'Fucking hardcore'

Man skal kigge på alle kasser - fra de eksistentielle - parforhold, bolig, venner, arbejde til sågar de mindre ting - som sin bank og der, man drikker sin kaffe - og spørge sig selv: Hvad kunne jeg fra allerøverste hylde helst tænke mig?

- Det er vidunderligt. Men det er ikke noget, jeg er kommet sovende til. Det kræver nogle fucking hardcore beslutninger. Og nogle gange blod, sved og tårer og flere år i fosterstilling, erkender Linda P.

Gennem sin opvækst blev hun udsat for grov mobning i skolen, og hjemme hos hendes far var der også utrygt. Han drak - med Linda P's egne ord - som et hul i jorden. Et misbrug, Linda P også selv har haft.

For Linda P har humoren altid været der, hun kunne forsvinde ind, når livet omkring hende var svært, har hun tidligere fortalt, og det blev vejen ud for hende.

Linda P debuterede ved DM i standup i 2004 og fik tildelt andenpladsen. Tre år efter præsenterede hun sit første onemanshow, 'Rommen er en tøjte', tilbage i 2009. Siden har hun blandt andet stået bag 'Linda P's hovedpine' og senest 'Sabotagehunger' fra 2021.