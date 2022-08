Linda P. er blevet single

Linda P. er ledig på markedet og har været det i et godt stykke tid.

Det afslører den 38-årige komiker og skuespiller i en såkaldt story på Instagram adresseret til hendes følgere, efter at der ifølge hendes eget udsagn har floreret rygter om hendes civilstatus.

'Der har i et godt stykke tid nu været lidt rygter vedrørende mit kærlighedsliv. Og lad os bare få det på plads: Det er rent faktisk et rigtig godt stykke tid siden nu, at min datters kære fader og jeg er gået fra hinanden,' skriver hun.

Der er dog ikke tale om et hårdt brud mellem de to, lader hun forstå.

'Jeg har aldrig mødt nogen, der var så gode til at gå fra hinanden som ham og jeg. Som man siger efter en fødsel - alle har det godt,' skriver hun og afslutter med en kyssende emoji.

Annonce:

Mor fandt ham

Linda P. har været meget privat omkring forholdet til den mand, hun altså nu ikke længere er sammen med. I 2020 var det dog en glad Linda P., der kunne offentliggøre, at de var blevet forældre til en datter.

Hendes nu tidligere kæreste er en mand fra Bornholm, som hun fandt sammen med i sommeren 2018.

- Det var faktisk min mor, der fandt ham. Hun havde været på ferie på Bornholm, og så kom hun hjem og sagde: 'Jeg har fundet dit match.' Og hun kender mig jo ret godt, fortalte hun dengang til B.T.

Linda P. har tidligere også haft kvindelige kærester, og fra 2011 til 2013 var hun gift med sangeren Melissa Nicolajsen.

Hun fandt på ny kærligheden i komikerkollegaen Anders Grau i 2017, men forholdet sluttede efter et år.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Linda P. om det forliste forhold til datterens far, siden hun i sit seneste show antydede, at hun var single. Hun har dog afvist med begrundelsen, at hun ikke har ønsket at tale om sit privatliv.