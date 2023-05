Linda P. indrømmer: - Jeg er en dominerende kælling

Tivolirevy-aktuelle Linda P. har mange jern i ilden, men frygter ikke at gå ned af den grund. Hun er nemlig så meget kontrolfreak, at det aldrig kommer til at ske, fortæller hun til Ekstra Bladet

Hun har levet et liv med fuld fart på både i sin professionelle karriere med base i det pulserende og festlige standup-miljø og i privatlivet, som hun dog helst ikke taler for meget om.

Her har hun både haft mandekærester og været gift med en kvinde, selv om hun siden har indrømmet, at hun inderst inde godt vidste, hun ikke var lesbisk.

I mange år anede Linda P. nemlig ikke, hvem hun var, og endte derfor med at binde hele sin identitet op på lesbisk seksualitet, har hun tidligere fortalt.

Derudover var hun en overgang - sådan virkede det i hvert fald - nærmest alle steder på én gang. Film, serier, tv-shows, stand-up - you name it.

Gearer ned

I nyere tid virker det dog til, at spradebassen er blevet lidt mere moden og rolig af gemyt. Nu spiller hun endda revy og er en femtedel af den genopstandne Tivolirevyen, der har premiere 1. juni.

Men ser Linda P. selv netop dét faktum som et udtryk for, at hun nu ultimativt har slået sig til ro og er blevet rigtigt voksen?

- Der er nogle andre grunde til, at jeg er blevet voksen, så det er ikke fordi, at jeg er her i revyen. Jeg går ind som stand-up komiker og går også ud som stand-up komiker. Jeg har jo min egen turné, 'Slutty Mary', fra februar næste år.

- Det her er mere sådan et projekt, hvor jeg tænkte, at det kunne være meget rart at 'slowe lidt down'. Det er ret dejligt. Og hvilket sted her i Tivoli! Ligesom at få ro på og have nogle kollegaer. Det har jeg jo ellers aldrig, siger Linda P. til Ekstra Bladet.

Linda P. i en af sine mange roller i den genopstandne Tivolirevy. Foto: Henning Hjorth

Man er en freak

- Så livet på landevejen er lidt ensomt?

- Det kan man ikke komme udenom. Men man er jo også en freak, når man er stand-upper. Det er jo noget, man nyder, men det gør ikke noget, at man lige får et break, og at man har nogle kollegaer, som bliver sure, hvis man kommer for sent.

Komikeren er såre bevidst om, hvad hun skal bidrage med i Tivolirevyen, og hun laver ikke om på sig selv, bare fordi hun er i nyt miljø:

- Jeg laver jo det, jeg laver, og så kan Lisbet (Dahl, red.) jo det, hun kan. Der er nogle forskellige verdener, der er mødtes på en eller anden måde. Og så er det jo det der med at starte noget helt nyt og frisk op i Tivolirevyen. Det er er virkeligt fedt, for det har fået sin helt egen farve. Det er jeg stor fan af.

- Er det ikke stressende og hårdt at køre det her liv, hvor du både har egne shows og nu pludselig spiller revy?

- Nej, jeg er jo en dominerende kælling og ultra kontrolfreak, så jeg har jo selvfølgelig styr på, at jeg kun laver én ting ad gangen og har en kalender for, hvornår jeg laver hvad.

