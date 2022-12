Line Baun Danielsen er ikke død

Der har spredt sig en ny trend på det sociale medie TikTok, hvor unge mennesker deler videoer under hashtagget #celebritydeathprank.

Det ses i de mange videoer, at unge mennesker filmer deres forældre, mens de siger, at et kendt menneske er død, hvilket kan ses i videoerne nedenunder.

Tidligere tv-vært Line Baun Danielsen er også blevet rygtet død på det sociale medie, hvilket mildest talt har givet hende panderynker.

- Det er stærkt bekymrende og problematisk, at et verdensomspændende socialt medie tillader falske nyheder om kendte menneskers død. Og ikke stopper det, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Man gør døden til underholdning, der belønner folk, som deler den slags med likes og profilering på forsidefeeds. Og man opmuntrer unge til at lave den slags videoer. Det er bekymrende og problematisk.

- Det er meget sygt

Det er ikke blot Line Baun Danielsen, der er blevet rygtet død på TikTok. Også kendisser som eksempelvis talkshowværten Oprah Winfrey og skuespillerne George Clooney og Zac Efron er med i #celebritydeathprank.

- Det er juridisk langt over the edge og måske endda strafbart at lyve om døden. Man skader kendte og ikke mindst deres familier. Det er topmålet af mangel på moral, etik, empati, fornuft, opdragelse og ordentlighed. Det er meget sygt, siger den tidligere tv-vært.

Line Baun Danielsen fortæller, at videoen af hende er blevet slettet fra det sociale medie, efter at den blev anmeldt.

