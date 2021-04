Line Baun Danielsen om domsafsigelse: - Vred og skuffet

- Jeg er vred og skuffet. Vred og skuffet, men ikke overrasket.

Sådan lyder det fra Line Baun Danielsen oven på afgørelse i Se og Hør-sag.

Fredag er der kommet domsafsigelse i et privat søgsmål, hvor flere kendte danskere har sagsøgt centrale personer i Se og Hør-sagen.

Sagsøgerne tabte sagen, og nu skal de betale sagens omkostninger til de sagsøgte.

Line Baun Danielsen fortæller til Ekstra Bladet, at det var forventeligt, efter politiker Morten Helveg Petersen heller ikke havde retten på sin side, da han lagde sag an mod ugeblads-folkene.

- Men jeg havde selvfølgelig ønsket en anden udgang. Jeg synes, det er tankevækkende og skræmmende, at man kan begå en forbrydelse, og at de mennesker, man begår den imod, ikke har ret til en tort-erstatning, siger hun:

- For mig viser det her, at der er et eller andet helt besynderligt, et eller andet helt galt med erstatningssystemet, for der er jo ikke nogen tvivl om, at der er begået en forbrydelse. Det er de blevet dømt for, og det har Aller skullet betale en kæmpe bøde på 10 millioner kroner for, og derfor undrer det mig, at de mennesker, det er gået ud over, ikke har krav på en tort-godtgørelse.

Se og Hør skrev blandt andet flere historier om ferier, som Line Baun var på. Foto: Jonas Olufson

Lige før jeg griner ad det

Vil du anke dommen?

- Der er jeg ikke nået til endnu, men det tvivler jeg på, jeg gør. Jeg har brug for at få ro nu, og nu må jeg nok lægge det her bag mig og sige, at jeg gjorde det, jeg skulle, for min egen skyld og for min families skyld. Jeg forsøgte at gå rettens vej for at få ret og retfærdighed, og det fik jeg ikke, siger Line Baun Danielsen til Ekstra Bladet.

Og selvom det ifølge hende var forventeligt, så er hun stadig skuffet.

- Det her er forventeligt, men man lægger jo selvfølgelig ikke sag an, medmindre man har en forhåbning om, at ret sker fyldest, men det gør det så ikke.

- Hvad tænker du så om, at det rent faktisk ender med, at det er dig, der skal betale for sagsomkostninger?

- Det er lige før, jeg griner ad det. Jeg synes, det er så åndssvagt. Det er simpelthen så langt ude, jeg har ikke andet at sige til det. Det fortæller mig bare, at der er noget galt. Men sådan er det.

Én af mange

Line Baun Danielsen var en af mange kendte danskere, der fik kreditkortoplysninger overvåget af en tys-tys-kilde, som for 10.000 kroner om måneden sort videregav oplysningerne til Se og Hør.

Blandt andet fik ugebladet nys om, at Line Baun Danielsen var på kærestetur til Berlin med sin daværende kæreste, politikeren Morten Helveg Petersen, og det førte til flere artikler om romancen og ferien.

Morten Helveg Petersen krævede i 2020 en godtgørelse fra ansvarlige i sagen, men det blev det fastslået i Højesteret, at han ikke kunne få.

Det fik flere kendte til at droppe deres krav om godtgørelse.

Se og Hør-sagen kort