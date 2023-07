Line Baun efter stress-diagnose: 'Det forsvinder aldrig'

Efter 28 år på skærmen gik det galt for den kendte studievært Line Baun Danielsen, der gik ned med stress i marts 2016 og måtte forlade jobbet på TV 2 Lorry.

Selvom hun fortæller, at hun 'stortrives' i livet som selvstændig og sidste år besluttede at opfylde sin egen barndomsdrøm med købet af en lejlighed i Paris, er kampen mod stress langvarig.

- Det er sådan noget, der aldrig forsvinder helt. Jeg tror altid, der vil ligge nogle ting, der minder kroppen om den tilstand, den var i. Det har jeg lært at leve med, siger hun til Ekstra Bladet.

Line Baun Danielsen og sønnen Emil Baun Bartram til premieren på musikforestillingen 'Natasja' i Operaen i København i weekenden: Foto Kenneth Meyer

For gammel til Go' Morgen Danmark

Ifølge studieværten var det hendes egne høje forventninger og følelsen af altid at være til eksamen på jobbet som vært, der sendte hende ud i en seks måneder lang sygemelding.

Efter at hun blev ansat på TV 2 ved lanceringen 1998, nåede hun blandt andet både at være fast ansigt på TV 2 Nyhederne, TV 2 Sporten og vært i 'Mors Hammer', - med et stop hos TV3 og 'Onside' - inden hun sammen med medværten Ole Stephensen blev fyret fra 'Go' Morgen Danmark' i 2008 - angiveligt fordi værterne nu havde en for høj alder.

På trods af, at hun dengang så fyringen som et slag i maven, kigger hun i dag tilbage på perioden som starten på noget langt bedre.

I 2011 blev hun genansat som vært på TV 2 Lorry.

- Det var det bedste job. Endelig forstod jeg, at jeg var dygtig til mit arbejde. Rigtig dygtig endda. I gamle dage havde jeg bare sagt, at jeg var heldig, men man får ikke noget gratis i den branche.

Blev vurderet konstant

Jobbet kom dog med en høj pris for Line Baun Danielsen, der efter fem år på Lorry blev diagnosticeret med stress.

- Folk står på den anden side med hammeren fremme, hvis ikke man har gjort det godt nok. Du bliver vurderet på dit udseende, performance, din interviewteknik og dine holdninger, selvom du ikke har givet udtryk for dem.

- Det kan man ikke holde til for evigt. Jeg holdt heldigvis i 28 år, men så kunne jeg ikke mere.

Nattøj hele dagen

Gennem forskellige coachingforløb har hun nu lært, hvordan hun skal genkende og håndtere tegn på stress i opløbet og fundet accept i, at hun ikke er fejlfri.

- Det øver jeg mig stadig på, for det er svært at acceptere. Det er en svær disciplin at stoppe og sige: 'Hov, jeg er da på vej ned ad den gale vej'. Og tilmed at skulle gøre det i tide.

For at passe bedre på sig selv og for at få mere kontrol over vekslingen mellem arbejde og fritid, er hun i dag selvstændig med virksomheden LBD Kommunikation,

- Det giver mig bedre mulighed for at bruge de tricks, der virker mod stress. Jeg har altid lagt minimum en ekstra fridag efter en stor opgave. Sådan en dag, hvor jeg bare går rundt i nattøj hele dagen.

