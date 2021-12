Line Baun om Beck-afsløring: Dobbeltmoralsk, hyklerisk og dumt

Det har bestemt ikke gjort noget godt for TV 2's troværdighed, at afsløringer om værter og chefer er væltet frem efter dokumentaren 'MeToo -Sexisme bag skærmen'.

Det mener den tidligere vært på kanalen Line Baun Danielsen i hvert fald ikke.

I et indlæg på sin blog beretter den rutinerede vært, at sagerne, som Ekstra Bladet har afsløret med kondomer ved seminarer og Cecilie Becks forhold til en praktikant, får tv-stationen til at fremstå som et 'utroværdigt miskmask præget af hykleri, dobbeltmoral, kønskamp og kollektivt hukommelsessvigt'.

Specielt vælger Line Baun at sætte fokus på den administrerende direktør på TV 2, Anne Engdal Stig Christensen, og tv-værten Cecilie Beck.

'Anne Engdal Stig Christensen, der ved flere festlige lejligheder opfordrede medarbejderne til et klask i røven – vel at mærke i hendes egen. Og så var der uddelingen af kondomer til medarbejderne med teksten: Alt det vi deler! En historie, direktøren behændigt havde glemt – ligesom det også synes glemt, at hun som ung TV 2-elev selv indledte en relation til en mand, der både var gift, chef og stjernevært på kanalen. Altså en relation af den karakter, direktøren selv har indledt et hårdhændet opgør imod,' lyder det fra Baun.

Kast ikke sten

Line Baun Danielsen mener, at hykleriet er stort, når Cecilie Beck i den omtalte dokumentar fortæller om en seksualiseret arbejdsplads, men selv medvirker til kulturen.

'Man skal – som et gammel ordsprog siger – ikke kaste med sten, hvis man selv bor i et glashus. Og selvom jeg synes, det er synd for Cecilie Beck og co, at de også skal trækkes igennem sølet, så kan det ikke være anderledes. For når en (og i virkeligheden flere) mandlig kollega mister sit job og udsættes for en massiv offentlig udskamning for noget, der minder om det samme, så må der logisk set gælde de samme regler for de omtalte kvinder,' skriver hun og fortsætter:

'Man kan ikke på den ene side gå til kamp for, at f.eks. praktikanter er en særligt sårbare gruppe ansatte, som skal beskyttes mod magtfulde lederfigurer (som chefer og værter), og så selv være en af dem, der dyrker sex med yngre praktikanter. Eller jo, det tyder det på, man kan, da det tilsyneladende er omkostningsfrit for kvinderne. Det virker både dobbeltmoralsk, hyklerisk og dumt.'

Det er dumt og hyklerisk, når kvinder kan, men mænd ikke kan, mener Line Baun Danielsen. Foto: Henning Hjorth

Skal gælde samme regler

Til Ekstra Bladet forklarer Line Baun Danielsen, hvorfor hun nu vælger at give sin mening til kende om sagerne på TV 2.

- Jeg har længe villet dele det, og nu er tiden rigtig. Jeg kommer ikke til at blive skudt i skoene, at jeg taler for at forsvare gamle kammerater fra kanalen. Det er meget tydeligt, at TV 2 er ude på en deroute. Og her mener jeg ikke sagen om at rydde op, det er en fin sag. Håndteringen er forfærdelig.

For Line Baun Danielsen er det dobbeltmoralen og hykleriet ved at fyre mandlige værter for ulige magtforhold til unge medarbejdere - men ikke at gøre det samme med kvinderne, der springer mest i øjnene.

- De her kvinder har ikke set indad. De siger en ting i dokumentaren, men gør så noget andet i virkeligheden. Hele historien bliver dobeltmoralsk. Vi står med nogle kvinder nu, der er taget med bukserne nede, fordi det er kommet frem, at de har gjort det samme som nogle mænd, der dog er blevet fyret for det samme. Det er hykleri.

- Argumentet er jo, at det ikke er det samme, fordi der ikke er en krænket part. Hvad tænker du om det?

- Som jeg har læst og forstået det, har fyringerne handlet om et ulige magtforhold. Og hvis det er begrundelsen, så er det svært at forstå, at kvinderne må have samme forhold, uden at det har konsekvenser.

Til Ekstra Bladet har Cecilie Beck forklaret, hvorfor hun ikke mener, at det er hyklerisk for hende at medvirke i dokumentaren og selv have et ulige magtforhold med en praktikant.

Politisk indblanding

Line Baun, der i dag arbejder som professionel kommunikatør, fortæller, at hun mener, TV 2's troværdighed har lidt et stort knæk, og hvis de vil tilbage og være en succeshistorie, skal der nye boller på suppen.

- Jeg tror, de skal løfte hele MeToo op på et højere plan nu. Der skal nogle politikere ind over, der skal sige, hvordan man skal håndtere MeToo på en public-service-station. Der skal nogle til udefra. Medarbejderne har brug for at vide, hvad reglerne er. Det er ikke nok med uskrevne regler.

