Linie 3 vender tilbage uden Preben Kristensen

- Dyp i dippen, Depp.

Med ordspil, sanglege og diverse parodier lagde Linie 3 teatersale ned over hele landet i 80'erne og 90'erne.

Og nu er der godt nyt til fans af de musikalske tossestreger. For Linie 3 genopstår i foråret med en række nye shows, der kigger tilbage på fordums storhedstid.

Det fortæller Thomas Eje i et interview med Jyllands-Posten.

Ekstra Bladet mødte i efteråret Anders Bircow på den røde løber, og dengang var der intet, der tydede på, at der var en genforening på trapperne.

- Der er ingen planer med Linie 3, desværre, fortalte Anders Bircow til Ekstra Bladet.

- Er det 100 procent dødt?

- Nej, den er ikke 100 procent død, men vi skal lige have sparket lidt til Preben.

Og det lader altså til, at der ikke blev sparket hårdt nok. For der er et lille aber dabei ved genforeningen. Trioen er blevet til to.

Således vil Preben Kristensen ikke at være at finde, når Anders Bircow og Thomas Eje tager på turne rundt i det ganske land. Thomas Eje forklarer i interviewet, at Preben Kristensen har for travlt med teaterjobs.

Thomas Eje tror dog ikke, det vil gå ud over showet, som kommer til at hylde de mange år, trioen optrådte sammen.

- Det bliver en form for teaterkoncert, hvor vi også fortæller anekdoter og graver ned i bagkataloget. Linie 3 er så alsidig, at det for mig at se er tidløst. Derfor kan vi sagtens optræde med meget af materialet stadigvæk. Gary Moores guitarsolo laver jeg jo også i mine egne show. Det skal jeg nærmest gøre. Ellers bliver folk skuffede, siger han til Jyllands-Posten.

Der foreligger ikke en stor turnéplan endnu. Men man kan se makkerparret 6. april på Kulturium i Ishøj, hvor billetprisen er 195 og består af 2 x 40 minutters show.

Preben Kristensen 'ville være et skarn', hvis ikke han savnede at lave Linie 3, men alting har sin tid, fortæller han. Han lader sig ikke påvirke af, at Anders Bircow forleden prikkede til ham og mente, at det kun var Kristensen, der skulle overtales til nye shows

