Linse håner knivoffer i ny bog: Revses af psykolog

Dét står der i bogen

I bogen skriver Linse, hvordan hendes veninde klagede alt for meget, efter hun havde stukket en langbladet og takket jagtkniv i maven på hende - helt ind til skæftet:

'Hun sad på gulvet og jamrede over, at det gjorde ondt, og hun fablede om engle, der steg ned fra oven', lyder det syrligt fra den kriminelle realitydeltager.

Ingen anger

Der er i det hele taget ikke anger at spore hos Linse Kessler, der egentlig hedder Lenina Coleman.

'Alt var gået fuldstændig efter planen. Jeg ved godt, nogle vil tænke, at jeg gik for vidt. At det ikke var i orden at stikke en anden person ned. Og det var jo heller ikke. Men det skyldtes, at jeg var i livsfare. Lige der var jeg fra Bryggen. Og jeg er også Linse. En alfahun. Når jeg har et problem, så finder jeg en løsning. Og (...) overlevede jo gudskelov,' skriver hun.

Også Didde fortæller om, at hun truede offeret på hospitalet. Kvinden havde fået perforeret sin tyndtarm af knivstikket og havde været i livsfare.

'Jeg besøgte (...) på hospitalet, og hun havde det ikke tiptop,' lyder det fra Didde, der fortæller, at kvinden fortalte hende, at hun var bange, hvortil Didde svarede, at det 'skulle hun også være', og at hun 'skulle hilse fra én og sige, at nu lukkede hun røven'.

I bogen praler Linse og Didde med episoden, hvor eks-veninden blev stukket ned. PR-foto Politikens Forlag

Tævet på Christiania

Linse fortæller, hvordan hun efter sin løsladelse - 15 måneder senere - møder kvinden, som hun stak ned, og fortæller hende, at hun skal forlade Bryggen.

'Har du ikke forstået, du ikke skal være på Bryggen længere? Sagde jeg til hende. Hun var fandeme tungnem,' lyder det.

Til det svarer Didde, at Linse blev nødt til at 'tæve hende', og det var præcis, hvad Linse lidt efter gjorde på Christiania.

I bogen fortæller Didde, at kvinden efter den sidste afstraffelse endte med at flytte til udlandet.

'Nå, men så virkede jo at bede hende om at skride ad H til,' afslutter Linse, som i bogen kalder den tidligere veninde for 'en kæmpenar' og skriver, at kvinden endte med 'at få rigtig ondt i tyndtarmen'. Samtidig gør hun det klart, at hun fortjente 'en straf' for at have sladret.

Didde Skjelmose går også til kvinden, som hun beskriver som en 'tilflytternar' med 'flagrende pædagogpatter'.