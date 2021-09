Linse i fond-kaos: Sendt til tvangsopløsning

Ved du noget om sagen? Så hører Ekstra Bladet gerne fra dig. Send en mail her eller en sms til 1224 (alm. takst).

Linse Kessler er havnet i et decideret kaos med sin fond, Linseswebshop.dk.

Efter en lang række regelbrud, som blandt andet involverer et opkøb af et varelager hos Linse Kessler selv for 492.000 kroner uden en revisors vurdering, er fonden nemlig nu under tvangsopløsning.

Det viser en aktindsigt, Ekstra Bladet har fået i sagen.

Købte hos sig selv

Her fremgår det, at Erhvervsstyrelsen 3. september officielt har sendt fonden til tvangsopløsning ved skifteretten i Hillerød, efter hele bestyrelsen har valgt at trække sig. Det har de gjort, efter Erhvervsstyrelsen blandt andet har bedt om en redegørelse for opkøbet af et varelager hos Linse Kessler selv.

Fonden betalte ifølge regnskabet 492.000 kroner for varelageret, men der er ikke blevet foretaget en vurdering af varelageret inden købet, som ellers er påkrævet af loven for erhvervsdrivende fonde.

Erhvervsstyrelsen har gentagne gange gjort opmærksom på, at fonden skulle sende en redegørelse for købet, men de har ikke modtaget noget.

Da fonden senere blev gjort opmærksomme på den manglende redegørelse, kunne de ikke dokumentere noget, da der heller ikke er blevet ført nogen referater fra bestyrelsesmøderne, hvor købet er blevet godkendt.

Varetager personlige interesser

Linse Kessler har derudover selv siddet i bestyrelsen, som har godkendt købet, selvom hun ifølge lovgivningen var inhabil, da opkøbet skulle ske i hendes egen virksomhed. Dette reagerer Erhvervsstyrelsen også på, da fonden sender en redegørelse, som ikke besvarer styrelsens spørgsmål:

'Oplysningerne i bestyrelsens redegørelse til Erhvervsstyrelsen og sagens øvrige oplysninger giver anledning til at betvivle, om fondens bestyrelse i tilstrækkeligt omfang varetager fondens formål og interesser, om der foreligger personlig interessevaretagelse hos det bestyrelsesmedlem, som samtidig er fondens stifter, på bekostning af fondens interesser, samt om fondens bestyrelse er opmærksom på at sikre overholdelsen af erhvervsfondslovens regler', lyder det blandt andet i et brev fra styrelsen til fonden.

Intet regnskab

Fonden har heller ikke afleveret årsregnskab for 2020, hvilket er påkrævet af årsregnskabsloven.

I regnskabet for 2019 fremgår det, at der ikke er udbetalt en eneste krone til dyr eller anden velgørenhed, hvilket ellers er hele formålet med fondens stiftelse. På grund af det manglende regnskab er det uvist, om der er foretaget nogen donationer i 2020.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Linse Kessler, men hun ønsker ikke at udtale sig.