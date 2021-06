Linse og Qvortrups hemmelighed

1. juli tiltræder Henrik Qvortrup som Ekstra Bladets nye chefredaktør, men det ikke kun fra hjørnekontoret på Rådhuspladsen, at danskerne i fremtiden kan opleve den 57-årige journalist.

Qvortrup har gang i et projekt med Linse Kessler, der stadig er top hemmeligt - eller i hvert fald så hemmeligt det kan være, når de to kendte ansigter slentrer op og ned ad hovedgaden i Allinge sammen under folkemødet på Bornholm.

Samtidig har både Linse og Henrik Qvortrup delt billeder af dem sammen på Instagram, hvor det ret tydeligt fremgår, at det er tv-optagelser, de to er på Bornholm for at lave.

Henrik Qvortrup bekræfter da også, at de har været sammen for at få nogle ting i kassen.

- Ja, det er rigtigt, at jeg har tilbragt et par dage med Linse i forbindelse med noget tv. Mere kan jeg ikke rigtigt fortælle, siger han.

Opslagene af de to sammen har dog sat gang i spekulationer om, at de er mere end kollegaer.

- Og det vil jeg gerne afvise. Jeg sidder lige nu på Christiansø med min rigtige kæreste, Nanna, siger Henrik Qvortrup.

Som Ekstra Bladet kunne fortælle i sidste uge, er Linse Kessler netop nu i gang med optagelserne til et nyt tv-program, efter 'Familien fra Bryggen' er sat på pause på ubestemt tid. Alt tyder på, at det er netop det program, Qvortrup er en del af.

'Kæft nogle skønne og lange og very hot dage' skriver Linse i sit opslag på Instagram og tagger både Henrik Qvortrup og TV3 i opslaget.

