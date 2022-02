Lisbet Dahl før comeback: - Det bliver frygteligt

Revydronningen har sin humoristiske sans i behold og joker med, at det bliver hårdt at gå i gang med hendes sidste sæson i 'Cirkusrevyen' efter lang tids sygefravær med stress i fjor. Se video-interview i artiklen

I den seneste sæson var det legenden Ulf Pilgaard, der sagde farvel, og i den kommende sæson af Cirkusrevyen her i 2022 er det så Lisbet Dahls tur til at optræde i teltet på Dyrehavsbakken for sidste gang.

Artiklen fortsætter under videoen ...

- Det bliver frygteligt!, siger Lisbet Dahl, inden det er tydeligt, at hun har sin humoristiske sans i behold.

- Ej, det bliver godt. Der er jo gået trekvart år. Helbredet er godt, fortæller Lisbet Dahl, da Ekstra Bladet møder hende på den røde løber til gallapremieren på filmen 'Du som er i himlen' i biografen Grand i København.

Hun glæder sig til at trække i revytøjet igen, efter at hun sidste år missede store dele af sæsonen.

I foråret 2021 var hun flere gange fraværende i nogle dage - bl.a. på grund af nogle infektioner. I starten af juli måtte Dahl så lade sig sygemelde med stress, og i august kom meldingen så, at hun droppede den resterende del af sæsonen af samme årsag.

Trækker ikke stort læs

Hun frygter ikke, at hun kommer til at arbejde hårdere end ellers, fordi den erfarne Ulf Pilgaard har forladt revyen permanent og nu nyder sit otium.

- Jeg kommer ikke til at trække noget stort læs. Cirkusrevyen kommer til at køre, som den plejer, og vi kommer til at mangle Ulf, ja, men altså - sådan er livet jo. Der sker jo de her ting undervejs jo ældre, man bliver - og sådan er dét. Det bliver sikkert godt. Jeg aner intet om den revy på nuværende tidspunkt. Arbejdet går i gang 1. marts, men der kommer ikke noget på bordet før ind i april, melder Lisbet Dahl.

- Hvis du endelig skal sige noget positivt om det, der skete sidste år, har det så været godt at få et hvil og komme tilbage med fornyede kræfter?

- Jeg synes jo ikke, at det er positivt, at man skal stoppe i Cirkusrevyen - det er klart, det gør jeg ikke. Men når lægerne siger, det er det eneste fornuftige, så gør jeg det. Jeg er jo ikke dum. SÅ dum, i hvert fald, ha-ha.