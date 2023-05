Lisbet Dahl tilbage i Cirkusrevyen

Efter et lidt uskønt forløb stoppede en dengang sygdomsramt Lisbet Dahl i Cirkusrevyen sidste år. Og kort tid efter meddelte hun sammen med James Price, at de skulle lave en konkurrerende revy i Tivoli.

I aften kom Lisbet Dahl tilbage til teltet på Bakken, hvor hun har tilbragt en menneskealder.

Cirkusrevyens direktør, Torben Træsko Pedersen, havde inviteret både Lisbet og de øvrige fra Tivoli Revyen til premiere på sin første revy under den nye ledelse, og smilende var store -- og professionelle - da revydronningen blev modtaget i teltåbningen af Træskoen.

Lisbet Dahl havde en invitation med til sin revy - Tivoli Revyen - til Torben Træsko og frue. Foto: Tariq Mikkel Khan

-- Jeg er så spændt, som hvis det var mig selv, der skulle have premiere i aften. Faktisk har jeg det lidt, som hvis jeg var på vej på scenen og havde glemt min tekst, grinede Lisbet Dahl og fastslog, at hun var super glad for at være tilbage, og at der ikke var sure miner nogen steder.

-- Vi ser fremad, sagde hun bestemt, mens den øvrige Tivoli Revy skyndte sig ind til deres pladser.

Og direkte adspurgt understregede hun, at Torben Træsko og frue naturligvis også ville være inviteret til Tivolis premiere om nogle uger.

-- Jeg har godt nok ikke inviteret Torben endnu, men det må jeg se at få gjort, for selvfølgelig er de alle velkommen, smilede hun.

Se de mange kendte til premieren i Cirkusrevyen Foto: Tariq Mikkel Khan.

Fuld skærm