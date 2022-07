Lisbet Dahls brøler: Købte ved en fejl vin for 36.000 kroner

Lisbet Dahl er en farverig dame kendt for sin smittende latter og store armbevægelser, når hun år efter år har indtaget scenen i Cirkusrevyen.

I privaten er hun heller ikke bange for at give den hele armen. Og i DR's program 'Kender du typen' blev det afsløret, at Lisbet Dahl nyder at rejse efter nogle af verdens bedste madoplevelser på diverse michelinrestauranter.

Men en enkelt gang er det altså blevet en noget dyrere fornøjelse, end hun havde budgetteret med. Under en tur til London spiste hun med nogle venner på michelinrestauranten The Fat Duck, og hun tilbød at betale for vinen, som hun havde set stod til 95 pund.

Men da regningen kom, var det en helt anden pris. Hun havde nemlig overset, at der først stod 'nihundrede' med bogstaver og så derefter '95' med tal - altså i alt 995 pund flasken.

Den samlede vinregning viste sig at løbe op i svimlende 36.000 kroner. Det fortæller hun i 'Kender du typen'.

- At jeg kom til at betale så meget for vinen, det var jo bare sindssygt uheldigt. Det skulle jeg nok have vidst det, før jeg drak den. Jeg havde aldrig, aldrig betalt de penge for den, hvis jeg havde vidst det, fortæller den 76-årige skuespiller i DR-programmet.

Lisbet Dahl er normalt at finde på scenen i Cirkusrevyen sommeren over, ligesom hun i årevis har ageret instruktør på revyen. Men i år har hun måttet trække stikket på det, der skulle have været hendes store finalesæson, på grund af senfølger efter corona.