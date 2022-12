Lise Baastrup er ligeglad med julegaver: Så længe der er and

For Lise Baastrup betyder den materielle del af julen ikke det store. Det er vigtigere at holde jul med nogle, hun holder af - og at der er and.

Lise Baastrup har hele december måned underholdt danskerne i rollen som den kolde og kyniske oldfrue Miriam i årets DR-julekalender, 'Julehjertets hemmelighed'.

Sådan er det dog ikke i virkeligheden. Der er nemlig udsigt til en hyggelig jul, når Lise Baastrup selv lægger hus til familien juleaften. Det bliver et miks af både hendes mands og hendes egen familie.

Hun danner par med Jakob Dahl, der er søn af skuespiller Lisbet Dahl, Sammen har de datteren Laura på fire år. Parret venter barn igen i det nye år.

- Hvornår er det rigtig jul for dig?

- Når det er december, og jeg er sammen med nogle, jeg elsker og holder af.

- Hvad er din rolle i julen?

- Jeg er hende, der ved, hvad alle får i gave. Jeg er den, der er god til at holde styr på, hvordan tingene er fordelt ud.

- Hvad er din mest mislykkede jul?

- Sidste år under optagelserne, da vi alle fik corona på settet i den anden coronabølge. Jeg smittede også min mand, så det blev en noget isoleret jul. Vi fik bragt noget julemad i tupperware af nogle andre, for vi kunne jo ikke gå ud at handle.

- Så vi glæder os meget til denne her jul. Lad os håbe, vi ikke skal igennem den bølge igen.

- Hvad gør I til jul, der overrasker andre?

- Vi har ikke rigtig nogen faste traditioner. Det er lige meget, hvor vi er, hvad der er rigtigt, og hvad folk gør på selve dagen. Så længe vi er sammen, siger hun.

- Hvad håber du, der ligger under juletræet i år?

- Det er jeg ligeglad med. Det går vi ikke op i, så længe der er and. Vi spiser altid and til jul.