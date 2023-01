Lise Nørgaard er død: Nu reagerer 'Matador'-stjernerne

Ghita Nørby har beundret Lise Nørgaard altid, Per Pallesen mindes en speciel middag i privaten for få år siden, og Sonja Oppenhagen kalder Nørgaards gode helbred i en høj alder for 'fantastisk'

Det er lidt af en præstation at blive 105 år gammel, men i det hele taget var der meget ved Lise Nørgaard, som var en præstation.

Blandt hendes største af slagsen var legendariske 'Matador', som Lise Nørgaard var idémager bag, og nu mindes flere af de nulevende kendte skuespillere fra serien hende.

- Jeg kan ikke prale af at kalde Lise Nørgaard for min ven, for det var hun ikke. Jeg har arbejdet sammen med hende i flere sammenhænge og jeg har mødt hende et utal af gange hos venner, men det gjorde ikke, at jeg blev tæt med hende, forklarer Ghita Nørby, der selv havde en af de bærende roller som 'Ingeborg' i 'Matador'.

Afdøde Lise Nørgaard forstod at leve livet. Hun blev hele 105 år gammel. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Hun tilføjer:

- Alligevel kan jeg jo godt sige, at jeg i den grad kunne lide hende. Og jeg beundrede hende. Virkelig meget. Hun var på alle måder et forbillede for os kvinder. Hun gik ikke af vejen for livet, men levede det fuldt ud. Det er en gave at kunne det.

Ghita Nørbys opfordring til alle kvinder er derfor:

- Gør som Lise Nørgaard. Ret ryggen, næsen i vejret og lev livet med fuld styrke som Lise.

Ghita Nørby og Lise Nørgaard en af de mange gange, de mødtes. Her på torvet i Roskilde ved indvielsesfest for en Lise Nørgaard-skulptur. Foto: Lærke Posset/POLFOTO

Kæmpede for ligestilling

Også Sonja Oppenhagen, der spillede Vicky i 'Matador', nævner Lise Nørgaards kamp for bl.a. ligestilling.

- For det første var Lise Nørgaard er meget dygtig journalist. Og så var hun gennem hele sit liv en kvindesagskvinde, der kæmpede for kvindernes ligestilling. Hun kæmpede for at kvinderne også skulle på arbejdsmarkedet. I 'Matador' er det jo så tydeligt, hvor vigtigt det er for kvinderne at betyde noget, siger Oppenhagen.

Lise Nørgaard og Sonja Oppenhagen mødtes bl.a. da sidstnævnte skulle være instruktør for en 'Matador'-musical i Silkeborg. Foto: Jens Panduro

Hun fortsætter:

- Jeg havde ikke set hende, siden hun kom på plejehjem. Hun har faktisk haft det godt her til det sidste. Det var helt fantastisk. Hun havde også været ude og besøge flere steder.

Ked af det

Per Pallesen mindes Nørgaard med stor glæde:

- Jeg blev ked af det, da jeg hørte om hendes død – det er klart. Det tror jeg, vi alle sammen er blevet. Hun var jo vaks til det sidste og en begavet dame, siger manden bag rollen som tjeneren Severin Boldt i 'Matador', Per Pallesen, 80.

Per Pallesen ses her med Lise Nørgaard til reception, da hun for fem år siden fyldte 100. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han så ikke Lise Nørgaard privat, men havde hende dog til middag hjemme i privaten for få år siden.

- Det er nok omkring tre år siden. Hun var ikke til at banke hjem, simpelthen. Da klokken var halv tolv om aftenen, og vi alle sad med søvn i øjnene, bad hun bare om en kop sort kaffe mere.

- Jeg inviterede hende efter at der blev afsløret et gavlmaleri af mig i Aars, hvor jeg kommer fra. Jeg spurgte dengang Lise, om hun kunne tænke sig at komme med derop, og det ville hun gerne, selv om jeg sagde til hende, at turen var lang, og at hun jo ikke var nogen vårhare længere. Så sagde hun: ’Hold nu op – jeg er kun 102!’, griner Pallesen.