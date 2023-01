Forfatter og 'Matador'-skaber Lise Nørgaard er død.

Hun blev 105 år gammel.

Dødsfaldet bekræftes over for Ekstra Bladet af hendes barnebarn Camilla Hjælmhof, som de seneste år har stået for kontakten til Lise Nørgaard.

Lise Nørgaard er bedst kendt for at være manuskriptforfatteren til den efterhånden legendariske danske tv-serie 'Matador', som udkom første gang i 1978.

Senere skrev hun sin erindringsroman, 'Kun en pige', som ligeledes modtog stor anerkendelse. Hun skrev dog også en række andre bøger, noveller og endda kogebøger.

Før karrieren som succesfuld forfatter og manuskriptforfatter arbejdede hun som journalist. Det gjorde hun først på Roskilde Dagblad, da hun er født og opvokset i Roskilde.

Siden arbejdede hun for Politiken, før hun kom til ugebladet Hjemmet, hvor hun også blev chefredaktør.

Ifølge Ritzau bliver hun bisat fra Sankt Pauls Kirke i København. Samme medie skriver, at hun døde søndag efter kort tids sygdom.