Efter ti år i sin lejlighed i Skodsborg har Lise Nørgaard valgt at sætte boligen til salg.

Salget skyldes, at Lise Nørgaard, der er 103 år gammel, er flyttet ind på plejehjemmet Else Marie i Humlebæk.

Det skriver Se og Hør, og oplysningerne bekræftes i CPR-registeret.

Lise Nørgaard flyttede angiveligt ind på plejehjemmet 3. februar - kun et par uger efter, at hun fik sin første dosis af coronavaccinen.

Nu er hun vaccineret: - Investér i de unge i stedet

I forbindelse med coronapandemien har Lise Nørgaard flere gange fortalt åbent om, at hun ikke frygtede virussen, men i stedet frygtede at komme på plejehjem. Sidstnævnte er nu blevet en realitet for Matadors skaber.

- Jeg er ikke bange for at dø af corona, for jeg tager aldrig sorgerne på forskud, men naturligvis vil jeg gerne tage en corona-vaccination, når det bliver muligt, for hvorfor ikke det, har Nørgaard tidligere forklaret til Ekstra Bladet.

Lise Nørgaard er flyttet på plejehjem. Foto: Jacob Ehrbahn/Ritzau Scanpix

I den forbindelse lagde hun ikke skjul på, at helbreddet da heller ikke længere er, hvad det har været.

- Der kommer nogle skavanker med alderen, og lige der, når jeg løser kryds ord, kan jeg mærke, at jeg ikke er så god til at gætte mere, sagde hun i den forbindelse og fortsatte:

- Men jeg klager skam ikke, forsikrede hun.

103 år: Frygter ikke at dø af corona

Lise Nørgaards lejlighed med udsigt ud over Øresund er sat til salg for 4.695.000 kroner. Hun købte lejligheden i 2011. Dengang betalte hun 2.625.000 kroner for boligen.

Du kan se den 82 kvadratmeter store lejlighed her.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Lise Nørgaard, men det har i skrivende stund ikke været muligt.