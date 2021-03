Lise Nørgaard: Sådan er det at bo på plejehjem

Den 103-årige forfatter og journalist er skam glad for at være rykket videre i livet

Det kom nok som noget af en overraskelse, at Lise Nørgaard pludselig fortalte, at hun altså alligevel var typen, der godt kunne se sig selv på et plejehjem.

I flere år har den folkekære forfatter nemlig udtalt, at det bestemt ikke var noget for hende med en bolig på et plejehjem.

Man lærer jo heldigvis så længe, man lever, og det er da også en glad Lise Nørgaard, der udtaler til Billed-Bladet, at hun er overordentlig tilfreds med sin beslutning.

103 år: Frygter ikke at dø af corona

3. februar skiftede dronningen af 'Matador' sin lejlighed i Skodsborg ud med en stor stue, et mindre køkken og et stort badeværelse på Else Mariehjemmet.

- Jeg er så glad for at være her. Udsigten er fantastisk, maden bliver serveret, og alle er så søde. Jeg har længe ønsket at flytte fra min lejlighed, og nu er det sket. Det er vidunderligt, udtaler den 103-årige til Billed-Bladet.

Og humoren fejler i hvert fald heller ikke noget hos Lise Nørgaard, der har døbt sit nye værelse på plejehjemmet 'Alcatraz' efter det nedlagte fængsel på øen med samme navn i San Francisco.

Lise Nørgaard er flyttet på plejehjem

Skal have ordnet håret

Ifølge mediet har Lise Nørgaard taget beslutningen, efter hun under corona begyndte at føle sig utryg ved at bo alene.

Det var dog det helt rigtige for den aldrende dame, der, selvom hun nyder sin nye bolig, ser frem til igen at komme ud i samfundet.

Ud over at spise frokost med de gode venner er Lise Nørgaard også ved at være rigtig godt træt af, at man ikke kan komme til frisøren.

- Jeg kan næsten ikke holde ud at se på mit hår. Jeg tror, vi er flere ældre damer, der efterhånden ligner, jeg ved ikke hvad, fortæller hun.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt en kommentar fra Lise Nørgaard, men det har desværre ikke været muligt.

Tidligere har Lise Nørgaards barnebarn fortalt. at det var forfatterens egent beslutning at tage på plejehjem.

- Det var hendes eget valg