Lise Rønne scorer stort job på TV 2

Når 'Go’ morgen Danmark' vender tilbage efter sommerferie 2. august, sidder en ny vært klar til at byde seerne velkomne.

Tv-værten Lise Rønne (44) får nemlig debut som vært på morgenprogrammet.

Det skriver TV 2.

- Jeg har set 'Go’ morgen Danmark' lige siden det startede, og jeg har faktisk altid tænkt, at jeg skulle lave det program en dag, lyder det fra Lise Rønne til mediet.

Rønne vil fremover fungere som afløser for det faste team af værter på 'Go' morgen Danmark', der blandt andre tæller Steen Langeberg, Louise Wolff og Ida Wohlert.

Lise Rønne fortæller, at hun flere gange har fået tilbuddet om at blive vært på 'Go' morgen Danmark', men at timingen først er perfekt nu.

Annonce:

- Det har bare ikke passet sammen, men nu fik jeg pludselig mulighed og tid til det, så jeg prikkede faktisk selv holdet bag programmet på skulderen og sagde: 'Hvis I mangler, så skal I bare vide, at jeg er klar, siger hun videre.

Lise Rønne er i øjeblikket vært på 'Forræder' på TV 2. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Ville skrue ned

I øjeblikket er Lise Rønne vært på TV 2's nye store underholdningssatsning 'Forræder', der havde premiere 28. juli.

Her er hun trukket i værtstøjet igen, efter hun siden 2019 har taget en pause fra skærmen.

I den forbindelse arbejdede hun et år hun som forlagsredaktør hos Gyldendal. Et job, hun for nylig forlod for at forfølge andre projekter og få et mere roligt arbejdsliv.

'Jeg har løbet for stærkt i for lang tid, og efterhånden kunne jeg kun få øje på alt det, jeg drømte om engang at få tid til. Det dur jo ikke, for who am I to know, hvor meget tid, der er mig givet?', lød det blandt andet fra Lise Rønne, da hun meldte ud, at hun stoppede på Gyldendal.

'Så nu åbner jeg et nyt kapitel, og det med lige del sorg og lettelse. Jeg har virkelig elsket Gyldendal. De dejligste mennesker, man kan forestille sig, og fagligt det mest tilfredsstillende job nogensinde. Smukke bøger og vidunderlige forfattere. Men man kan jo ikke alt, og jeg trives bedst i et stille og roligt tempo', lød det videre.

Lise Rønne har blandt andet tidligere været vært på 'X Factor'.