Livet som far: En svær balance

Det er ikke lang tid siden, at Christopher for første gang kunne kalde sig far til to, og med en karriere der buldrer frem, er det svært at balancere

Det er kun en måned siden, at popidolet Christopher og Cecilie Haugaard glædeligt kunne fortælle, at de var blevet forældre for anden gang til en lille pige.

Og det har ikke stået stille for sig. Blot en måned efter datterens velkomst, får hans første film 'A Beautiful Life' premiere.

- Der har været rimelig hektisk. Jeg er også lige kommet hjem fra en tur til Korea. Der har været meget, siger Christopher om den første måned som far til to døtre.

- Det er en pris, jeg i lang tid har været villig til at betale. Man går glip af noget, det er ikke gratis. Det har det heller ikke været, den her rejse. Bestemt ikke.

Det er hårdt

Parret har kun været forældre til deres to døtre i en måned, men begge kan allerede skrive under på, at det kræver dobbelt så meget arbejde at være fire på matriklen.

- Det er hårdt at få barn nummer to. Det er dobbelt så hårdt, men dobbelt så fedt. Det svære for mig bliver henover de næste par år at finde balancen. Jeg er også selv ved at finde ud af, om man kan have en karriere, hvor man kører med 100 kilometer i timen og have et familieliv på samme tid. Det tror jeg godt, at man kan, hvis man beslutter sig for det. Men det er hårdt arbejde, siger Christopher.

- Det er en balance at være mentalt til stede det rigtige sted, når man er ude og spille show, og så komme hjem og være far i den rolle. Det er svært. Det har det i hvert fald været for mig.

Hustruen Cecilie Haugaard har den første måned måtte slæbe det hårde læs derhjemme, og livet med en skuespiller fremfor musiker, er da også noget anderledes.

- Jeg tror, vores ældste var et år. Når han er på tour normal, så er han væk et par dage, og så er han hjemme igen. Da han var væk i nærmest to måneder, der kan jeg huske, jeg tænkte, at det var meget at være væk. Der forstår jeg dem, der lever sammen med skuespillere på en anden måde. Jeg var meget alene i den periode, siger Cecilie Haugaard.

- Man klemmer ballerne sammen og acceptere, at sådan er situationen lige nu.

