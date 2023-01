Livet som influencer: - Mere magt end statsministeren

I dag kender de fleste mennesker influencere for deres luksuriøse og redigerede tilværelse på Instagram, men det kræver også et hvis ansvar at være en offentlig person.

I et stort interview med Berlingske fortæller influencer Mathilde Gøhler og hendes samarbejdspartner Nina Shini, at de gennem deres arbejde med influencerbureauet Social Works, har magten til at påvirke en hel generation af unge mennesker, på godt og ondt.

- Man har nogle gange mere magt end statsministeren, når hun sidder og taler. Der er nemlig så mange individer, man berører, og som har stor tillid til en. For os er det meget vigtigt, at vi er i kontakt med, hvad der er etisk okay at gøre, siger Nina Shini, der er partner i Social Works.

30-årige Mathilde Gøhler har i dag 1,3 millioner følgere på Instagram, hvilket er tre gange så meget som statsminister Mette Frederiksen. Derfor træder Mathilde Gøhler også varsomt og gør sig mange overvejelser over, hvad hun poster på sin Instagram-profil.

Selvom influencere deler ud af deres privatliv på de sociale medier, så plejer de at gå stille med dørene, når det omhandler deres økonomi. Men i interviewet fortæller Mathilde Gøhler, at hun kan få et par hundrede tusinde kroner for et samarbejde, der kan vare op til et år.

i 2016 valgte Nina Shini og Mathlide Gøhler at starte en af største influencerbureauer i Danmark, Social Works. I ejerkredsen er også tidligere 'X Factor'-dommer og eks-kæreste til Mathilde Gøhler, Remee Jackmann.

Virksomheden har 42 influencer bag sig, hvilket svarer til 400 millioner følgere.

De lever i stor stil af at lægge indhold på sociale medier, men hvor meget kan man egentlig tjene på at være influencer? Ekstra Bladet har taget et kig på et udsnit af de største profiler i Danmark

