Martin Brygmann blev henover sommeren morfar til Monty. Det er Brygmanns ene datter, Frida Brygmann, der sammen med sin partner, Nima Zamani, blev forældre til den lille dreng midt i juli.

Ekstra Bladet fangede Martin Brygmann på den røde løber til arrangementet, Svendprisen i Svendborg. Her satte den kendte skuespiller et par ord på livet som morfar.

- Det går skide godt. Nu har jeg ikke set ham super meget, men de gange jeg har set ham, har det været helt fantastisk hver gang.

Martin Brygmann nyder tilværelsen som nybagt morfar. Foto: Claus Bonnerup

Kan ikke følge med

Brygmann, der er kendt for en lang række roller blandt andet i børnefilmene 'Far til fire', har svært ved at følge med når det kommer til barnebarnet Monty.

- Han har ændret sig markant, hver gang jeg ser ham. Jeg har svært ved at følge med, fortæller Brygmann og fortsætter:

- Han tager godt for sig af brystmælken. Han er allerede blevet en smule småfed.

Prominente navne

Brygmann, der var vært til onsdagens prisuddeling, måtte undvære sin bror, Lars Brygmann, der ikke dukkede op på den røde løber.

Der manglede dog ikke stjernestøv på den røde løber - tværtimod.

Navne som Trine Dyrholm, Birthe Neumann, Carsten Bjørnlund og Laura Christensen var også at finde i Svendborg onsdag aften.