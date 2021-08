Livsstils-ekspert: - Jeg fatter ikke at vi finder os i det

Flemming Møldrup raser over parkeringsmulighederne i København. Han mener, det er en umulig affære at finde en parkeringsplads i hovedstaden

Livsstils-eksperten Flemming Møldrup var for længst flyttet ud af storbyen, hvis han havde haft muligheden.

Parkeringsmulighederne er nemlig mildest talt ringe, hvis du spørger eksperten.

I et opslag på Facebook skriver han blandt andet, at det skyldes de mange altanfirmaer, der fylder i gadebilledet.

'I årevis har jeg kigget på gader på Østerbro fulde af altanfirmaernes containere placeret på parkeringspladserne og set billister cirkle rundt og rundt for at finde en plads efter arbejde.'

Møldrup skriver også, at han endda har set sig nødsaget til at tage en taxa for at hente sit barn, da han ikke turde håbe på, at en parkeringsplads ville dukke op.

Det er fattigt

Til Ekstra Bladet uddyber han, at vi må erkende, at antallet af biler vokser, og løsningen derfor ikke ligger i at sløjfe parkeringspladserne.

- Det er lidt fattigt, at vi efter 20 år stadig anskuer et problem med samme løsning, der efter alt tydelighed stadig ikke virker, siger Flemming Møldrup og tilføjer:

- Måske er bilerne i København kun irriterende, fordi man prøver at begrænse dem med løsninger, der ikke virker, og det derfor opleves, som om de er overalt.

Han mener derudover, at løsningen skal findes under jorden.

- Jeg er klart tilhænger af p-huse og underjordiske p-pladser. Selvom mange københavnere har bil, så er det faktisk ikke mange af dem, der kører i dem hver dag, og de biler kan jo sagtens parkeres i p-huse, siger livsstilekspert Flemming Møldrup.