Livstegn fra Qvortrup: - Rygterne om min død er stærkt overdrevne

Med et glimt i øjet fortæller chefredaktøren, at humøret er på vej tilbage. Han og kæresten Nanna er ude af den tvungne isolation på et hospital i Thailand, og de er nu klar til at fejre nytår som frie fugle

- Jeg lever, jeg har det godt, og rygterne om min død er stærkt overdrevne.

Sådan lyder det fra Henrik Qvortrup med et let grin i telefonen, da vi ringer for at høre, hvad status er på hans 'thailandske eventyr'.

Et eventyr, der nærmest var overstået, før det gik i gang, idet chefredaktøren blev testet coronapositiv i lufthavnen ved ankomst til Thailand.

Han og kæresten Nanna nåede dog ud til destinationen på Phuket, før svaret kom, men så blev de med hiv og sving sendt i karantæne på hotelværelset med folk i 'rumdragter' omkring sig og mad stillet foran døren - uden kontakt til andre.

I første omgang forblev parret på hotellet i isolation, men kort efter blev de gelejdet væk og tvangsflyttet på hospital i nærheden, hvor de skulle tilbringe de næste mange dage - inkl. juleaften - under observation.

Ingen symptomer

Et faktum, der gjorde Henrik Qvortrup rasende.

Siden da har han forholdt sig helt tavs. Men han er i live, forsikrer han med et glimt i øjet - og nu også fri.

- Vi kom ud af hospitalet for to dage siden. Vi har ingen restriktioner længere. Efter syv dage og alverdens undersøgelser på det hospital, så kunne de fastslå, at jeg - som jeg selv kunne have fortalt dem - ikke havde noget, der minder om symptomer. Så nu er vi ude, lyder det fra Henrik Qvortrup.

- Man skal ikke være nogen Einstein for at vide, at det ikke var den ferie, vi havde drømt om, men det er da meget rart, at vi slutter med at få lidt thailandsk stemning, supplerer han.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Det var 'Ebberød Bank'

- Får I fejret nytår på behørig vis?

- Nu er vi på et hotel, og skal have noget nytårsmiddag. Vi hygger os. Alt er godt. Men det er en grænseoverskridende oplevelse at blive sat fast. Det var søde mennesker på hospitalet, men det er jo regulært en tilbageholdelse, siger Qvortrup og fortsætter:

- Vi syntes, det var lidt 'Ebberød Bank'. Vi fik en uge på det hospital, og det var træls for at sige det på godt jysk. Men nu holder vi den sidste del af vores ferie, og så kommer vi hjem. Mon ikke vi overlever allesammen, lyder det fra Henrik Qvortrup