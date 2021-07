Lod sig ikke kue: - Det var uhyrligt

Søndag aften kunne Berlingske berette, at den kendte tegner og kunstner Kurt Westergaard, var afgået ved døden.

Han blev 86 år og døde efter et længere sygdomsforløb, omgivet af sine nærmeste.

Kurt Westergaard blev for alvor kendt, da han i 2005 skitserede profeten Muhammed til Jyllands-Posten.

Tegningerne førte til Muhammedkrisen, hvilket blev en af Danmarks største udenrigspolitiske kriser.

En hædersmand

Carsten Juste, som var ansvarshavende chefredaktør på Jyllands Posten i årene 2003 til 2008 og dermed Kurt Westergaards chef, mindes til Ekstra Bladet Kurt Westergaard og hans mange bedrifter.

- Kurt var en hædersmand. Slet og ret. Han måtte tåle meget i sin tid, efter han havde tegnet den tegning, som langt de fleste steder i andre medier og blandt mange såkaldte eksperter blev misforstået fuldstændigt, mener Carsten Juste.

Siden Muhammed-krisen brød ud, har Kurt Westergaard levet med PET-vagter tæt inde på livet og på hemmelige adresser.

Kurt Westergaard blev beskyttet alle døgnets timer af PET som følge af Muhammedkrisen. Foto: Ritzau Scanpix

- Det, han var ude for, da han havde tegnet tegningen, som altså blev meget misforstået, det var jo helt uhyrligt. Han blev flyttet rundt sammen med sin kone og familie i mellem forskellige bopæle og sommerhuse, fordi han blev efterstræbt af terrorister. Det var en meget forfærdelig periode for ham, fortæller Carstsen Juste, som altså var ansvarshavende chefredaktør på tidspunktet hvor Muhammedtegningerne kom ud.

Udover at skabe en udenrigspolitisk krise gjorde Muhammedtegningerne Kurt Westergaard til et mål for ekstreme islamister. Det er kommet frem, at der blev sat en dusør på mange millioner for at dræbe ham.

- Han boede til sidst i et dansk Fort Knox.

Skiderikker

- Han måtte høre mange ting fra bedrevidende mennesker, og som jeg opfatter som nogle skiderikker og dumme svin, som tillagde Kurt motiver, som han overhovedet ikke havde, lyder det fra Kurt Westergaards tidligere chef.

- Han blev kaldt racist. Hans familie er en broget flok og er fra alle mulige af verdens lande. Han var i hele sin indstilling og politiske opfattelse det modsatte af alt det, han blev beskyldt for at være, siger Carsten Juste, som kun har rosende ord til sin tidligere ansatte.

- Det var forfærdeligt at være vidende til.

- Han lod sig ikke kue, simpelthen. Og han fortsatte jo et produktivt og kunstnerisk virke og holdt jo masser af udstillinger og ferniseringer. Nej, han holdt sig ikke tilbage. Men han var også godt beskyttet, må man sige.

- Han var meget intellektuel tegner og tænkte utroligt meget over sine streger.