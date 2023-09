Løfter sløret om 'Vild med dans': Så mange gange har TV 2 ringet

Det er ikke første gang, at TV 2 har ringet til Andreas Bo for at høre, om han ikke skulle kridte danseskoene og deltage i 'Vild med Dans'

Det er bestemt ikke første gang, at Andreas Bo modtager et opkald fra casterne bag 'Vild med dans'

Det er ikke første gang, at TV 2 har ringet til Andreas Bo for at høre om, han ikke skulle kridte danseskoene og deltage i 'Vild med Dans'.

Da Ekstra Bladet møder ham på den røde løber til musicalen 'Moulin Rouge' og spørg, hvor mange gange TV 2 har ringet til ham, før han sagde ja til 'Vild med dans', svarer han kækt:

- Det er nok 20 gange de har ringet, siger skuespilleren

- Har de ringet til dig 20 gange?

- Ej 20, nej jeg kan ikke huske det. De har spurgt mig i mange, mange år.

- Hvorfor har du så først sagt ja nu?

Annonce:

- Fordi nu havde jeg tid. Hvis jeg nu skal være benhård, så minder jo meget om mit erhverv at danse. Det er der jo ikke nogen i vejen i, altså i forhold til de ting jeg godt kan lide at lave og så sagde jeg, 'jamen okay'. Måske er der også mange ting, som jeg gennem tiderne har sagt nej til, fordi jeg synes det var ufedt eller ufint og som oftes har jeg fortrudt

Andreas Bo sammen med sin forlovede, Katrine Wadil, på den røde løver til musicalen 'Moulin Rouge'. Foto: Jonathan Damslund

Afdanket, gammel, tyk mand

- Havde det ikke været passende at sige ja, da du var i din primetime?

- Hvad mener du med primetime? Er det fordi, du synes, jeg er en afdanket, gammel, tyk mand? Eller tænker du alder? Eller hvad tænker du?

- Jeg tænkte karrieremæssigt ...

- Jeg forstår godt dit spørgsmål, men når folk er i primetime, så ved folk ikke, hvem man er. Lige når man er i den der boble, og folk ved, hvem man er, så skal man ud på landevejen og tjene nogen penge, og man skal ud og fylde nogen sale, og hvis man laver det nu, altså laver alting samtidig, så kan man jo ikke andet vel?

Andreas Bo danser over skærmen for første gang 22. september, når jubilæumssæsonen af 'Vild med dans' går i luften.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan du se, hvad Ekstra Bladets Nikita Klæstrup mener om dette års 'Vild med dans'-cast: Nikitas dom over 'Vild med dans'-castet: - Et desperat forsøg