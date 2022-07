Løj om exit fra nyt job: - Jeg blev bortvist

Jes Dorph fortiede sandheden om sit stop på Bauer Media, hvor han lavede podcast i fjor. Den virkelige årsag bag hans beslutning er nu ifølge Dorph, at han blev bedt om ikke at møde fysisk op igen, fordi tre kvinder følte sig krænkede. Direktøren vil hverken be- eller afkræfte

Jes Dorph-Petersen droppede ud af det blå sidste år sin ellers stort anlagte podcast 'Dorph' hos Bauer Media.

Podcastens begravelse skete som en konsekvens af, at Jes Dorph-Petersen ikke længere var fysisk velkommen i Bauer Medias domicil i Mileparken nær København, hvor han optog den.

Det fortæller Jes Dorph-Petersen nu til Ekstra Bladet.

Årsagen til det, han kalder 'en fysisk bortvisning', var ifølge ham, at tre unavngivne kvinder havde følt sig krænket over hans blotte tilstedeværelse på arbejdspladsen og dernæst klagede til ledelsen i virksomheden, der ifølge Dorph straks reagerede ved at forbyde ham fysisk adgang fremadrettet.

Direktøren for Bauer Media, Jim Receveur, vil hverken be- eller afkræfte Dorphs udlægning af afskeden.

Stak en plade

- Det er min egen beslutning at stoppe. Det er ikke fordi, der er noget drama. Alt er fint. Det handler om, at jeg vil prioritere min tid til andre projekter, lød det ellers helt udramatisk i november i fjor fra Dorph om podcastens pludselige endeligt.

Men det var IKKE den fulde sandhed.

Jes Dorph løj, indrømmer han således i dag, for afskeden var nemlig langt mere dyster og kompleks, fortæller Dorph nu.

Bange for intern uro

Der var dog på ingen måde tale om fysiske eller verbale krænkelser fra hans side på Bauer Media, bedyrer Jes Dorph. Ja, faktisk kan man ifølge ham slet ikke benytte ordet krænkelse i ordets klassiske forstand.

Hans 'brøde' handlede, ifølge den tidligere så populære tv-vært, altså blot om, at han arbejdede i huset i Mileparken, hvilket de tre kvinder fandt 'krænkende'.

STATUS: 63-årige Jes Dorph-Petersen er i dag på dagpenge og trives egentlig ganske godt med sin frihed, siger han, men han fortæller, at der slet ikke er bud efter ham arbejdsmæssigt. Hans navn er sværtet til og hans karriere ødelagt - måske for bestandigt, er meldingen fra Dorph. Derfor nager det ham også, fortæller han, at han både måtte lukke sin nystartede freelance-virksomhed Tankegods, hvor der ingen aktivitet var, samt droppe sin podcast 'Dorph' efter forbud mod at møde op hos Bauer Media. Foto: Emil Agerskov

Det hele skete i kølvandet på beskyldninger om upassende seksuel adfærd fra Jes Dorph og hans, ifølge TV 2, dårlige dømmekraft i forbindelse med en seksuel relation til en yngre medarbejder på kanalen mange år tidligere.

Anklager, der i perioden hvor han lavede podcast hos Bauer Media, fortsat klæbede til hans navn grundet en ekstern advokatundersøgelse og den efterfølgende MeToo-oprydning på TV 2, der i januar 2021 gjorde ham til persona non grata og forårsagede en fyreseddel fra hans job hos indholdsleverandøren Nordisk Film.

Skulle laves ude i byen

Efter at de tre kvinder ifølge Jes Dorph-Petersen havde klaget til ledelsen over hans ophold i Bauer Media, blev direktøren Jim Receveur, som ellers havde hyret ham, ifølge Dorph så bange for intern ballade, at han altså besluttede at nægte Jes Dorph-Petersen adgang til Bauer Media fremadrettet.

Man ville dog fortsat gerne udgive 'Dorph', men i stedet skulle han fremover optage den hjemme hos sig selv eller hos dem, han interviewede - ifølge Dorph underforstået så han ikke længere kom i fysisk kontakt med folk på Bauer Media.

Vred og ydmyget

Det accepterede Jes Dorph-Petersen i en periode under protest, hvor han nødtvungent lavede et par afsnit af sin podcast ude i byen, som Bauer Media fortsat udgav i deres univers.

Men skuffelsen over Bauer Medias ageren var så stor og nagede Dorph så meget, at han til slut efter nogen betænkningstid egenhændigt lagde podcasten 'Dorph’ i graven.

- Jeg blev enormt vred, og syntes, det var ekstremt ydmygende, fordi jeg blev udelukket fra en arbejdsplads, hvor jeg intet havde gjort. Jeg fik det røde kort. Selvfølgelig sagde jeg hej til folk og tillod mig at tale med dem, men jeg kom altså gående ind i receptionen, gik op i et studie, hentede en kop kaffe og gik tilbage igen. Men alene det, at jeg var der, har nogle kvinder åbenbart følt, var krænkende, og så har de fået trumfet deres vilje igennem, siger Jes Dorph-Petersen og fortæller, hvordan han - og det står for hans egen regning - har hørt direktørens ord:

- Han sagde til mig, at det selvfølgelig ikke var en krænkelse, men at han blev nødt til at bede mig om at blive væk for at bevare roen internt i huset. Som jeg ser det, traf han en beslutning, han åbenlyst selv var uenig i for at undgå en bølge, og han bortviste mig for noget, han vidste, var forkert, og det synes jeg ikke er i orden, mener Jes Dorph-Petersen.

- Bauer Media var nogle tøsedrenge, lyder afskedssalutten i dag.

Ekstra Bladet har kontaktet en række nuværende og tidligere medarbejdere hos Bauer Media for at høre, om de kender noget til de ansattes opfattelse af Jes Dorphs gang i huset, da han var der.

Dog har de enten ikke lyst til at udtale sig, eller også har de med egne ord ikke kendskab til sagen. For som en af dem anonymt påpeger:

'Hvis det er sandt, at nogen fik ham bortvist, ville det nok ikke just blive slået op på en seddel i køkkenet'.