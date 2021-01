Løkke jubler: Vil invitere til hundefest

Lars Løkke Rasmussen er ikke bare en fri mand. I dag er han også lettet.

I flere døgn har hans ældste hund, Beauty, været savnet, efter den blev så forskrækket over et kanonslag, at den stak af fra Løkkes hjem i Græsted.

Desperat Løkke: Hvor er min hund?

I dagevis har den tidligere statsminister, hans familie samt borgere i Græsted ledt efter hunden, som ikke er set siden lørdag aften.

Torsdag morgen er der heldigvis godt nyt om Beauty.

På Facebook skriver Lars Løkke Rasmussen, at hunden efter fire døgn er fundet i live.

'For godt fire døgn siden blev Beauty forskrækket af kanonslag og forsvandt. Her til morgen blev hun fundet - kun 150 meter fra vores hus i Græsted, hvor hun var faldet i en dyb udgravning. Husejeren har flere gange set efter hende der, så hun er formentlig først faldet derned i nattens løb,' skriver han blandt andet.

Beauty er lige nu hos dyrlægen, hvor den får drop, varme og masser af godbidder.

Lars Løkke Rasmussen takker i sit opslag de mange, der har ledt efter Beauty.



'Det har varmet vores hjerter, at så mange mennesker har engageret sig i eftersøgningen af hende. 1.000 tak til jer alle sammen - og ikke mindst dem i gruppen 'Eftersøgning - Beauty', der har uddelt flyers og gennemsøgt hele Græsteds omegn over de seneste dage. Hvis tiderne tillod det, ville vi invitere gruppen til 'hundefest' i Græsted, men det kan vi forhåbentlig gøre til sommer,' skriver han.

Det var med nogle betænkeligheder, at Lars Løkke Rasmussen søndag brugte de sociale medier til at efterlyse hunden.

'Kan sagtens se Clickbait-overskriften for mig: 'Forladt af sin sidste ven', men gør det alligevel, for jeg har simpelthen brug for din hjælp,' skrev han.

Men som han skriver i sit nye opslag om fundet af Beauty, så skal man vist være hundemenneske for at forstå det.