Løser sygdoms-mysterie

Det tog otte år, men nu er der endelig lindring til 'Vild med dans'-værten Christiane Schaumburg-Müller.

Det deler hun med sine mange følgere på Instagram.

Den kendte vært har nemlig gennem flere år lidt af kløe, der har irriteret hendes krop.

Ifølge Christiane selv har hun været gennem flere undersøgelser gennem årene, hvor der blev gættet på, om det mon var en allergi over for vand.

- Jeg er blevet testet for alle mulige ting, for jeg hæver fuldstændig op, når jeg klør, men de kan ikke finde ud af, hvad det er, forklarer hun i sin story.

Voldsom kløe

Angiveligt har værten slet ikke kunnet sove om natten, fordi hendes hud har kløet så voldsomt.

På billederne på Instagram viser hun også frem, hvor meget hendes hud er hævet op.

Heldigvis er der lindring på vej, da Christiane nu endelig har fået svaret på, hvad hun fejler.

- Det er nældefeber. Nu har jeg heldigvis fået nogle allergipiller, og så skal det altså bare gå væk, lyder det fra en kløende men glad Christiane.

Christiane er sammen med Sarah Grünewald igen i år vært på 'Vild med dans', der starter i september.

