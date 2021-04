'Løvens hule'-investor og realitystjerne indgår samarbejde

Tidligere på ugen kunne 'Paradise'-og 'Robinson'-deltageren Türker Alici afsløre på Bronuts' Instagram-profil, at han og Ninos Oraha, der er medejer af donutsbutikken, havde holdt møde med 'Løvens hule'-investoren Jacob Risgaard.

Nu fortæller realitystjernen, at det drejer sig om et spændende samarbejde.

- Jacob Risgaard har fonden CoolUnite, der blandt andet støtter børnehospice i Danmark. Den vil vi gerne støtte, og det gør vi ved at donere pengene fra salget af en specialdesignet donut, fortæller Türker til Ekstra Bladet.

- Det er Jacob Risgaard, der har stået for designet. Den er med pint glaze og krymmel, som er farverne fra CoolUnites logo, og så er der to halve jordbær og en raffaello-kugle på toppen, som symboliserer et forældrepar med et barn. Så smagen bliver en blanding af frisk jordbær og chokolade, forklarer Ninos Oraha.

Ville investere på stedet

Jacob Risgaard er bestemt glad for samarbejdet med Bronuts, og han er ikke bleg for at erkende, at han gerne havde investeret i forretningen, hvis tilbuddet havde været oppe at vende.

- Havde de spurgt mig, om jeg ville investere, den dag jeg var inde i deres butik, havde jeg sagt ja på stedet. Hold op, de to fyre er dygtige. De er virkelig gode forretningsfolk. Og mine børn er også ret trætte af, at jeg ikke lige har Bronuts i min portefølje, griner Jacob Risgaard.

- Ifølge mine børn har jeg aldrig været mere cool, end da jeg skulle ind for at designe min egen donut. Der er nok donuts, der smager bedre, men her kan man til gengæld spise kalorier med vildt god samvittighed, fordi pengene går til et godt formål, fortsætter han.

Den særlige donut kan købes i tre dage i starten af maj, og alle pengene går til CoolUnite-fonden.

Der er ingen tvivl om, at Türker og Ninos har lavet en god forretning med Bronuts. I hvert fald ikke, hvis man ser på deres regnskab.

I seneste sæson af 'Løvens hule' var en lang række forskellige virksomheder forbi Jacob Risgaard og de andre fire løver. Nogle af firmaerne har stor succes i dag, men der er også flere, der er gået konkurs.