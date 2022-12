'Løvens hule'-stjerne med første millionunderskud

For første gang har den kendte investor og mangemillionær Jacob Risgaards holdingselskab et millionunderskud

Tiderne er hårde, og det gælder også for den kendte investor Jacob Risgaards holdingselskab.

JR Holding ApS's seneste regnskab viser nemlig et underskud, hvilket er første gang i løbet af selskabets 14 år, skriver Finans.

Det seneste resultat viser et underkud på to millioner kroner. Det gælder for perioden 2021/22.

Vendt på en tallerken

Underskuddet forklares med, at overskuddet var voldsomt stort i 2020/21.

Her lød resultatet på hele 121 millioner kroner.

En del af forklaringen her bunder i, at Jacob Risgaard solgte nemlig sin ejerandel i selskabet Coolshop fra.

Køberen var Bestseller-milliardæren Anders Holch-Povlsen, der overtog en andel svarende til omkring ti procent.

