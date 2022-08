Løver skrider fra smykkeforretning

De to kendte investorer Jesper Buch og Christian Arnstedt er ude af smykkeselskabet Dibb Design, som de to løver investerede i gennem DR-programmet 'Løvens hule'

Drømmene var store, men virkeligheden var en anden.

Det må Roald Dibbern sande, efter at Jesper Buch og Christian Arnstedt har forladt smykkeselskabet Dibb Design.

Det skriver Finans.

Roald Dibberns smykker er lavet af træ, som han selv designer. Der var store armbevægelser, da de to løver købte sig ind. Kursen var sat mod udlandet.

Imidlertid har der ikke været den ønskede interesse, der kunne sikre virksomheden vækst, hvorfor de to løver nu har valgt at trække stikket.

- Vi prøvede konceptet af og gav den allesammen gas for at se, om smykkerne kunne sælge. Men selskabet kunne ikke bære det omsætningsniveau, vi havde håbet på.

- Smykkebranchen er vant til guld og sølv. Det har været svært at sælge et træprodukt, og derfor er det bedst for alle at gå hver til sit, siger Roald Dibbern til Finans.

Købte 25 procent

Det er uvist, hvilket økonomisk mellemliggende der er mellem løverne og Roald Dibbern, men Jesper Buch og Christian Arnstedt købte 25 procent af virksomheden for 50.000 kroner gennem DR-programmet 'Løvens hule'.

Ifølge Roald Dibbern er der dog en fælles forståelse for, at parterne splitter op.

Ideen til virksomheden opstod, da Roald Dibbern ville forære sin kæreste en gave. Siden udviklede forretningen sig, og han fik da også en aftale i hus med den landsdækkende smykkekæde Vibholm.

Jesper Buch er fortid i Dibb Design. Foto: Per Arnesen

Roald Dibbern fortæller til Finans, at han fortsætter med at køre virksomheden på hobbyniveau. I stedet fokuserer han nu på sit kandidatstudie.

I et skriftligt svar til Finans fortæller Christian Arnstedt, at både han og Jesper Buch støtter den unge iværksætter i beslutningen om at fokusere på sit studie.

- Det er sindssygt at investere i hobbyer, men det kan stikke af, lød det fra Jesper Buch, da han kastede penge efter Dibb Design under 'Løvens hule'.

Stak af gjorde det ikke, og drømmene om en international udvidelse for Dibb Design blev allerede lagt i graven tidligt, fordi omsætningen i virksomheden ikke kunne følge med.

Dibb Design havde i seneste regnskab et overskud på 75.000 kr.

Egenkapitalen lyder på knap 500.000 kr.