'Løver' splitter op: Mia Wagner er færdig i Nordic Female Founders

Den nye løve i flokken Anne Stampe Olesen har købt Mia Wagner ud af deres fælles projekt, Nordic Female Founders.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Mia Wagner har delt i et opslag på LinkedIn.

Mia Wagner og Anne Stampe Olesen stiftede Nordic Female Founders sammen for tre år siden, og hensigten var at arbejde for at forbedre kvinders vilkår i erhvervslivet.

Dengang var Mia Wagner en af investorerne i 'Løvens hule' på DR, og hun begyndte derfor at investere for Nordic Female Founders' penge i programmet.

Sidste år overtog Anne Stampe Olesen pladsen i programmet.

Anne Stampe Olesen investerer i dag på vegne af Nordic Female Founders i programmet 'Løvens hule'. Foto: Per Arnesen/DR

- Vi har sammen vurderet, at vi kan udrette endnu mere hver for sig. Jeg kommer til at fortsætte arbejdet med kvinders vilkår i erhvervslivet, men som led i en samlet dagsorden omkring analyse og rådgivning inden for Social Impact Entrepreneurship.

Annonce:

- I hvilken form og i hvilke rammer er lige nu åbent. En del af mit hjerte følger naturligvis stadig Nordic Female Founders, og jeg hepper på Anne og hele holdet fra sidelinjen, udtaler Mia Wagner i pressemeddelelsen.

Mens Mia Wagner forlader Nordic Female Founders, bliver Anne Stampe Olesen dog hængende.

- Mit hjerte ligger hos arbejdet med iværksætterne, både som løvinde og som vejleder. Vi har på kort tid investeret i og bidraget til vækst i mere end 15 virksomheder.

- Jeg kommer til at savner Mias daglige sparring og vores gode partnerskab, til gengæld er vores venskab stærkere end nogensinde, siger Anne Stampe Olesen i pressemeddelelsen.