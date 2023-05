Lokket ud af pensionen

Kværulerende, galhoved og højrøstet. Det er vel tre meget præcise ord at sætte på Fru Fernando Møhge, og da snart 80-årige Daimi Gentle er vild med at have nået en alder, hvor man kan få lov til at være en skrap, gammel kælling, er der skabt et match in heaven mellem karakteren og Daimi.

Det kan ses, når musicalen 'Matador' har premiere i Falkoner d. 15. februar 2024.

Annonce:

– Da vi stoppede i Riddersalen efter juleforestillingen i 2019, pensionerede jeg mig selv. Man skal holde op mens legen er god. Men så ringede Jesper Winge Leisner og lokkede. Først sagde jeg nej tak, for jeg kunne ikke på stående fod overskue et come back til skuespilscenen, men så hørte jeg, at min gamle garderobeveninde fra Riddersalen, Ragnhild Kaasgaard skulle være Misse Møhge, og så var den gamle cirkushest solgt, griner Daimi.

Ragnhild Kaasgaard som Misse har sit hyr med Fru Fernando Møhge/Daimi Gentle. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Det kan godt være, at Daimi snart fylder 80 år, men når hun griner, ligner hun stadig hende, det lange orangeaderør, Dirch Passer, ville kysse i gadedøren – hun bliver ganske simpelt ung.

Jytte Abildstrøm

– Selv om jeg for nogle år siden parkerede skuespillet, synger jeg stadig jazz med Louisianna Jazzband. Det kan jeg ikke undvære. Men jeg spiller kun med dem, vi har været sammen i så mange år, at vi nærmest er i familie, forklarer hun.

Derudover er hun med i et ’bigband’, der hedder ’Fourteen Red Ladies’.

Annonce:

– Det var oprindeligt et dameorkester fra 1930’erne. De spillede i Palmehaven i Palads. Jytte Abildstrøm kom til som dirigentinde i 1996, og jeg kom med året efter. Vi er stadig et dameband – lige med undtagelse af trommeslageren, som er en mand i ’Dame Edna–tøj’. Koncerter giver vi ca. hvert halve år, og vi spiller hovedsagelig gammel jazz – ind imellem sniger jeg så lidt at mit eget med – f.eks. ’Jeg sætter min hat som jeg vil’, griner Daimi.

At se Daimi i Fru Fernando Møhge-kostume blive skubbet rundt i den gamle kørestol af stakkels Misse er en fornøjelse. Hun skælder ud på alt og alle, så det er en fryd. Hun er genial i den karakter.

'Matador'-serien var det helt store tv-hit, men nu er mange af stjernerne døde. Se mere her, og læs om de mange hemmeligheder, som først blev afsløret flere år efter her.