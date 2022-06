Lort for millioner: Scorer kassen på slam

Lort kan blive til guld!

I hvert fald har den tidligere landsholdsspiller Daniel Agger endnu en gang tjent en formue på sit slamsuger-firma, KloAgger.

Et netop offentliggjort regnskab for KloAgger A/S for det seneste halvt år viser, at firmaet har præsteret en bruttofortjeneste på hele 15.378.197 millioner kroner.

Det giver et samlet resultat på 6.243.924 millioner kroner før skat. På bare seks måneder!

Millionhandel

Daniel Agger, der i dag er træner i HB Køge, solgte i foråret en stor del af KloAgger i en millionhandel. Regnskabsperioden er derfor ændret, og det friske regnskab viser, hvordan det er gået i sidste halvdel af 2021.

I dag ejer Recover, der er Nordens største industri- og skadeservicevirksomhed, mellem 66,67 og 89,99 procent af firmaet, som Agger stiftede i 2012.

Daniel Agger sammen med to medarbejdere hos KloAgger. Pr-foto

Daniel Agger ejer fortsat mellem 15 og 19,99 procent af KloAgger. Det gør han gennem sit personlige holdingselskab, Masada ApS.

Vildt udbytte

Også Aggers bror, Marco, samt hans onkel har fortsat ejerandele i slamsugerfirmaet, og også for dem er der særdeles gode penge i lortet.

Af regnskabet for sidste halvdel af 2021 fremgår det, at der er udbetalt en betydelig sum i udbytte til ejerne.

KloAgger har ekstraordinært udbetalt 7.277.001 kroner i udbytte.

Marco Munthe Agger er fortsat direktør i butikker og ejer mellem 5 og 9,99 procent. Samme ejerandel-procent stå onklen John Agger noteret for i firmaet.

De seneste to regnskabsår har også været ganske gode for selskabet, der i 2020 leverede et plus på 5,7 mio. kr, efter skat, lønninger og nedskrivninger, mens det seneste regnskabsår viste et overskud på 5,9 mio. kr efter skat.

