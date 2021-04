Lotte Reimar: 1,1 millioner kys til dig

Lotte bøjer sig i støvet over Andrea Elisabeth Rudolphs indsats for Kræftens Bekæmpelse

Heltinde-fronten: Smukke ANDREA ELISABETH RUDOLPH, der selv er ramt af brystkræft, samlede på blot et døgn 1,1 millioner kroner ind til Kræftens Bekæmpelse.

Jeg bøjer mig i støvet for Andrea, der har overskud til at gøre en forskel, samtidig med at hun selv kæmper mod kræft!



Alkohol-fronten: PETER AALBÆK JENSEN er blevet påbudt af sin læge højst at drikke 12 genstande om ugen i stedet for de 40 genstande, som han ellers plejer at indtage.



Behøver ’Ålen’ virkelig sin læge til at fortælle, at 40 genstande om ugen er for meget – når man ovenikøbet har haft to blodpropper, en kræftsvulst i nyren samt gennemgået en bypassoperation?



Parti-fronten: Mon ikke LARS LØKKE RASMUSSENS nye parti har gode chancer for at komme i Folketinget.



Løkke kan jo starte med at stjæle de 200.000 vælgere, som stemte på Venstre i 2019, der nu i stedet vil stemme konservativt.

Så kan han jo hente alle de socialdemokrater, der har fået nok af Mette Frederiksens enevælde og ubønhørligt hårde udlændingepolitik. Der må være mange!



Pub-fronten: På trods af at STORBRITANNIEN er det land i Europa, hvor flest coronapatienter har mistet livet, er butikker, frisører, fitnesscentre genåbnet, og nu er det også tilladt at servere mad og drikke udendørs på barer, pubber og restauranter.



Jeg forsøger at holde fast i, at Danmark er et dejligt land!



Hykleri-fronten: Kendiskokken UMUT SAKARYA er kommet i fokus på de sociale medier efter flere delinger af mandens brug af nedladende sprog.

Blandt andet har han kaldt kvinder for ’opvaskemaskiner’ og ’ludermor’. Umut forlod i øvrigt selv ’Vild med dans’, fordi de negative kommentarer på de sociale medier blev for meget for ham.

Hykleriet længe leve!



Ekspert-fronten: Udenrigsministeriet fraråder fortsat rejser til de fleste lande! Men regeringen bør lade vaccinerede danskere rejse på ferie til udlandet, mener flere danske eksperter i epidemiologi.

Sig mig, kan statsminister Mette Frederiksen ikke lytte til andre end Hr. Bangemis, ALLAN RANDRUP THOMSEN, som jo også forudsagde, at der i midten af april ville være 870 indlagte med covid-19!



Drømmer du også om solrige strande, fascinerende kultur og et dyreliv af en anden verden, så kom med et smut til Sri Lanka lige her (+).

